Giám đốc CIA âm thầm đến Moscow giữa lúc Mỹ thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraine

(GLO)- Ngày 25-8, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe được cho là có chuyến thăm đến Moscow, để tiến hành các cuộc gặp với lãnh đạo Nga.

Máy bay C-17 được cho là chở Giám đốc CIA John Ratcliffe hạ cánh gần Riga (Latvia) ngày 25-8. Ảnh: Reuters

Chuyến đi được xác định sau khi dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ xuất phát từ Căn cứ Andrews ở bang Maryland, dừng tại Riga (Latvia) rồi tiếp tục tới sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow vào sáng 25-8 (theo giờ địa phương).

Các hãng thông tấn CBS News và Axios là những hãng truyền thông Mỹ đầu tiên đưa tin về chuyến đi của ông Ratcliffe. Đây được cho là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông kể từ khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc CIA.

Nội dung các cuộc gặp cũng như những quan chức Nga mà ông Ratcliffe dự kiến tiếp xúc chưa được công bố. CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ đều không bình luận về chuyến đi, trong khi Nhà Trắng cũng chưa đưa ra thông tin chính thức.

Điện Kremlin cũng không công bố thông tin về chiếc máy bay quân sự Mỹ tới Moscow, cũng như không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa các đại diện chính quyền Tổng thống Donald Trump với Điện Kremlin trong tuần này.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có tiến triển rõ rệt.

Đây cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của một giám đốc CIA, kể từ khi cựu Giám đốc CIA William Burns tới Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 11-2021.