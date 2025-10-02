Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine tấn công tầm xa

(GLO)- Báo cáo hôm 1-10 của Wall Street Journal cho biết Mỹ sẽ cung cấp các thông tin giúp Ukraine dễ dàng tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác với mục đích ngăn chặn nguồn thu và hoạt đọng khai thác dầu mỏ của Điện Kremlin.

Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump có thể giúp Ukraine tập kích các nhà máy lọc dầu, đường ống, trạm điện và cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ đó cắt đứt doanh thu và nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moskva.

Quân đội Ukraine phóng hỏa lực về phía lãnh thổ Nga tại khu vực Kharkiv, hồi tháng 8/2022. Ảnh: LA Times

"Mở rộng chia sẻ thông tin tình báo là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong lúc nỗ lực hòa đàm của ông bị đình trệ"-tờ báo trên cho hay.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết hôm 28-9 rằng Washington DC đang xem xét yêu cầu viện trợ tên lửa tầm xa Tomahawk của Ukraine.

Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500 km (1.550 dặm), có thể dễ dàng tấn công Moscow và hầu hết lãnh thổ của Nga ở châu Âu nếu được phóng từ Ukraine.

Ukraine cũng đã phát triển tên lửa tầm xa của riêng mình có tên Flamingo. Số lượng không rõ vì loại tên lửa này mới được sản xuất.

Hiện tại, các cơ quan tình báo Mỹ từ chối phản hồi, trong khi Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin.