Tin thế giới sáng 16-9: Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

(GLO)- Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk; Hình ảnh chưa từng công bố hé lộ loạt tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến Iran; Nga, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa vũ khí lên không gian... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-9.

Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Tướng Andrii Biletskyi - người chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine tại Donetsk - cho biết Quân đoàn số 3 đã đẩy lùi các nhóm xâm nhập của Nga khỏi một khu vực rộng 75 km2 và giành lại thêm 10 km2 nữa. Qua đó, ông chính thức xác nhận Quân đội Ukraine đã phát động chiến dịch mới mang tên "Vivaldi".

Ukraine tuyên bố giành lại nhiều khu dân cư trong chiến dịch Vivaldi. Ảnh: Third Army Corps

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn công tác hậu cần quân sự của Nga, giành lại ba ngôi làng và kiểm soát các khu vực xung quanh ngôi làng thứ tư. Trong đó, ngôi làng có tên Serednie đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Khu vực Donetsk là nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh quyết liệt nhất. Những bước tiến được ghi nhận tại khu vực Donetsk sẽ nối tiếp nỗ lực của Ukraine hồi đầu năm ở vùng đông nam, nơi Kiev tuyên bố đã giành lại hơn 700 km2 lãnh thổ trong một chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng.

Hình ảnh chưa từng công bố hé lộ loạt tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến Iran

Những hình ảnh mới, được hãng tin CBS News độc quyền thu thập và công bố hôm 15-9 lần đầu tiên hé lộ mức độ thiệt hại và sự tàn phá trên diện rộng đối với các tòa nhà và phương tiện tại các cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông. Đây là hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Iran gây ra.

Bức ảnh không ghi ngày chụp cho thấy máy bay bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran tại Căn cứ Không quân Prince Sultan, Ả rập Xê út. Ảnh: CBS

Những hình ảnh này do các quân nhân Mỹ đang tại ngũ gửi cho CBS News với điều kiện giấu tên, do các quy định nghiêm ngặt về truyền thông trong quân đội.

Hậu quả vụ tấn công của Iran vào Trại Buehring, Kuwait. Ảnh: CBS

Phương tiện bị phá hủy tại Trại Buehring, Kuwait. Ảnh: CBS

Trong tuần này, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo mới về cuộc chiến tại Iran, cho thấy các “thiệt hại về trang thiết bị” lên tới 3,7 tỷ USD, trong đó có gần 60 máy bay.

Báo cáo ước tính chiến dịch tấn công Iran đã tiêu tốn 33,4 tỷ USD tính đến ngày 29-6, bao gồm 22,3 tỷ USD là giá trị đạn dược đã sử dụng và 3,7 tỷ USD thiệt hại về trang thiết bị.

Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15-9 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi, trong bối cảnh Washington tìm kiếm vai trò trung gian của Oman nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược.

Iran và Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ghi nhận vai trò quan trọng của Oman trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại và các nước trong khu vực.

Ông Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Oman và Mỹ.

Trong tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Oman cho biết hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế tác động lan rộng của tình hình hiện nay, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và xử lý những vấn đề còn tồn tại theo hướng hỗ trợ an ninh, ổn định khu vực.

Nga, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa vũ khí lên không gian

Giới chức Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối động thái triển khai vũ khí không gian của Mỹ, kêu gọi phi quân sự hóa và cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang tại khu vực này.

"Chúng tôi cho rằng không được triển khai bất cứ loại vũ khí nào trên không gian", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 15-9. "Chúng tôi mong muốn cộng đồng quốc tế cùng chung sức để tiến tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian vũ trụ".

Đồ họa mô phỏng máy bay vũ trụ phóng tên lửa trong không gian. Đồ họa: DARPA

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo về "hành động vũ khí hóa, biến nơi này thành chiến trường và nguy cơ chạy đua vũ trang nổ ra ở đây".

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự trên không gian, cũng như chuẩn bị cho chiến tranh tại đây", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết trong họp báo.

Nga và Trung Quốc đưa ra bình luận sau khi Bộ trưởng Không quân Troy Meink ngày 14-9 tuyên bố Mỹ hiện có "một vũ khí không gian trên quỹ đạo".

Việc Mỹ xác nhận sở hữu năng lực tấn công trên không gian đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đua về năng lực quân sự tại đây giữa các cường quốc, vốn được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ nhanh chóng và sự thiếu vắng khuôn khổ pháp lý toàn diện.