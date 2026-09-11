Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao cho biết các lực lượng Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain (NASB), nơi đặt Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông và Hạm đội 5 của Mỹ.

Ảnh vệ tinh Noor-2 của Iran chụp toàn cảnh thủ đô Manama của Bahrain, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Ảnh: Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC

Trả lời The Epoch Times ngày 10-9, ông Cao cho rằng căn cứ “gần như đã bị phá hủy hoàn toàn”. Thiệt hại tại trụ sở Hạm đội 5 và các cơ sở thuộc căn cứ đã hạn chế đáng kể khả năng tàu chiến Mỹ cập cảng. Theo ông Cao, sau khi căn cứ bị hư hại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln gần như không còn khả năng ghé cảng này.

Ông Cao cho biết Hải quân Mỹ đang đánh giá khả năng khôi phục và tái sử dụng các cơ sở quân sự tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran kết thúc, đồng thời đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét khả năng Hải quân Mỹ trở lại căn cứ Bahrain.

Hồi tháng 8, Stars and Stripes đưa tin Hải quân Mỹ đã sơ tán khoảng 1.300 thân nhân quân nhân khỏi Bahrain trong bối cảnh xung đột với Iran. Những người này sau đó được khuyến cáo chưa nên trở lại trong thời gian tới.

Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah

Một trận động đất 4,1 độ xảy ra tại miền nam Lebanon tối 10-9, sau các vụ nổ lớn khi Israel phá hủy hạ tầng ngầm của Hezbollah tại đồi Ali al-Taher.

Theo giới chức Israel, nước này đã sử dụng khoảng 1.100 tấn thuốc nổ để phá hủy các đường hầm chủ chốt của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết khu phức hợp ngầm dài hơn 2 km, chứa hàng chục rocket, tên lửa, UAV do Iran sản xuất, súng máy, tên lửa chống tăng cùng hàng trăm quả mìn và thiết bị nổ. Nơi đây cũng có một trung tâm chỉ huy của đơn vị Badr thuộc Hezbollah.

Lửa bốc lên khi Israel kích nổ cơ sở ngầm ở đồi Ali al-Taher. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố hạ tầng này được xây dựng trong hơn hai thập kỷ với nguồn tài trợ và kế hoạch từ Iran. Hai ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực nhằm ngăn Hezbollah tái lập hiện diện và khôi phục năng lực tác chiến.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra tối 10-9. Người dân tại thành phố Nabatieh và các khu vực lân cận có thể cảm nhận được rung chấn sau vụ nổ lớn tại đồi Ali al-Taher.

Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng

Một vụ cháy tàu hàng tại xưởng đóng tàu ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã khiến 25 người thiệt mạng.

Tàu hàng bốc cháy tại xưởng đóng tàu ở Thanh Đảo hôm 10-9. Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 15 ngày 10-9, khi con tàu đang được bảo dưỡng tại Công ty TNHH Đóng tàu Thanh Đảo Bắc Hải thuộc Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc.

Có 42 người trên tàu. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 25 người mất tích ban đầu nhưng không ai còn dấu hiệu sự sống. Ngoài ra, 12 người được sơ tán an toàn và 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện, hiện sức khỏe ổn định.

Đám cháy được dập tắt khoảng 14 giờ 30. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời rút kinh nghiệm và ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 10-9 cho biết Ottawa có thể chưa áp dụng thêm biện pháp trả đũa trước các động thái thương mại mới nhất của Mỹ. Ông đánh giá những biện pháp này là “tương đối vừa phải” so với các bước đi trước đó của Washington.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters

Động thái của Mỹ được đưa ra 2 ngày trước, trong đó Washington cấm một số sản phẩm sữa và xe máy của Canada cùng phần lớn đồ uống có cồn của nước này. Mỹ cũng tìm cách loại các sản phẩm Canada khỏi những hợp đồng lớn, dài hạn của chính phủ Mỹ.

Ông Carney cho biết chính phủ Canada vẫn đang đánh giá các biện pháp mới và thừa nhận chúng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến từng doanh nghiệp, ngành công nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng một số mức thuế mới đã thay thế những mức thuế mà Mỹ trước đó dỡ bỏ.

Thủ tướng Canada cũng cho biết ông vẫn thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Iran và các vấn đề quốc tế khác, dù tranh chấp thương mại giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

Theo ông Carney, Canada vẫn sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu tiến trình được thực hiện chuyên nghiệp và tôn trọng chủ quyền của nước này. Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ tung ra một vòng trả đũa mới, đồng thời cho biết Ottawa sẽ chỉ sử dụng biện pháp này k