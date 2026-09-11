Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

Tại New York, lễ tưởng niệm trọng thể diễn ra tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới với nghi thức đọc tên 2.977 người thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Tại khu tưởng niệm còn ghi tên 6 nạn nhân của vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, nâng tổng số tên được tưởng niệm lên 2.983.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại nhiều địa điểm. Tại Washington, ngày 8-9, Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tưởng niệm và nhấn mạnh ý nghĩa của vụ tấn công đối với nước Mỹ.

Tại New York, lực lượng cứu hỏa và chính quyền thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm những nạn nhân và những người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bảo tàng Lịch sử Mỹ tại Washington tổ chức chương trình “September 11: 25 Years Later” (Sự kiện 11-9: 25 năm sau) từ ngày 9-12/9, trong đó giới thiệu khoảng 40 hiện vật chưa được trưng bày thường xuyên, được thu thập từ ba địa điểm bị tấn công.

Các hiện vật gồm mảnh vỡ máy bay, trang thiết bị của lực lượng ứng cứu và vật liệu thu hồi tại hiện trường.

Ngay trước dịp kỷ niệm, chính quyền thành phố New York bắt đầu công bố khoảng 170.000 trang tài liệu liên quan chất lượng không khí, môi trường và hoạt động ứng phó sau vụ 11-9.

Đây là đợt công bố đầu tiên, trong khi các tài liệu khác dự kiến tiếp tục được đưa lên hệ thống trong vòng 12 tháng.

Một số hồ sơ đề cập đến những vấn đề liên quan chất lượng không khí và nguy cơ sức khỏe tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới sau thảm họa.

Những hệ lụy về sức khỏe cũng tiếp tục được nghiên cứu. Theo Reuters, Mỹ đang triển khai một nghiên cứu dài hạn đối với những người từng là trẻ em hoặc thai nhi và sống, học tập tại khu vực Lower Manhattan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Khoảng 25.000 trẻ em thuộc nhóm này, phần lớn chưa được đưa vào các nghiên cứu sức khỏe trước đây. Nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ giám sát, nhằm bổ sung dữ liệu về các nguy cơ như ung thư, bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe sinh sản.

Sau 25 năm, nhận thức về các mối đe dọa an ninh tại Mỹ cũng có sự thay đổi. Theo khảo sát Reuters/Ipsos với 1.167 người trưởng thành, 33% số người được hỏi coi chủ nghĩa khủng bố trong nước là mối đe dọa lớn nhất đối với an toàn của người dân, trong khi 20% lựa chọn khủng bố từ nước ngoài.

Khi được hỏi về các hành vi cực đoan có động cơ ý thức hệ, 61% đánh giá mối đe dọa chủ yếu đến từ các phần tử cực đoan trong nước, so với 34% nhận định mối đe dọa đến từ nước ngoài. Khoảng 60% cho biết thỉnh thoảng vẫn nghĩ về vụ 11-9.

Di sản của 11-9 cũng được đặt trong bối cảnh chính sách đối ngoại hiện nay. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài khoảng 6 tháng, trong đó Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, phong tỏa trên biển và tiến hành các hoạt động quân sự, nhưng đến nay chưa có một lối thoát rõ ràng.

Diễn biến này đang làm xuất hiện những so sánh với các cuộc chiến kéo dài của Mỹ tại Afghanistan và Iraq trong giai đoạn hậu 11-9.

25 năm sau vụ tấn công, các lễ tưởng niệm tại Mỹ vì vậy không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã thiệt mạng mà còn gắn với việc nhìn lại những ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe, an ninh và chính sách đối ngoại mà sự kiện này để lại.