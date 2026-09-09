Hơn 170.000 trang hồ sơ hé lộ những cảnh báo về không khí sau vụ 11-9

(GLO)- Hơn 170.000 trang tài liệu vừa được chính quyền New York công bố cho thấy, những vấn đề về chất lượng không khí và ô nhiễm tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) vẫn được ghi nhận nhiều tháng sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Ngày 8-9, chính quyền thành phố New York công bố loạt hồ sơ đầu tiên liên quan đến môi trường, sức khỏe và hoạt động ứng phó sau vụ tấn công. Trong số này có các báo cáo chất lượng không khí, hồ sơ ô nhiễm và trao đổi giữa các quan chức.

Chuyến bay số hiệu 175 của hãng United Airlines đâm vào tòa tháp phía Nam của Trung tâm thương mại thế giới. Ảnh: Reuters

Một phần tài liệu từng được lưu giữ trong 68 thùng hồ sơ tại 1 cơ quan thành phố và chỉ được phát hiện vào năm 2025.

Các tài liệu cho thấy, amiăng vẫn được phát hiện tại một số địa điểm ở Lower Manhattan nhiều tháng sau khi hai tòa tháp WTC sụp đổ.

Tại tòa nhà số 15 John Street, cuộc kiểm tra tháng 7-2002 phát hiện amiăng trong nhiều mẫu bụi, trong đó một số mẫu nằm dưới giới hạn quy định; một số mẫu khác ghi nhận mức đáng chú ý và không phải hồ sơ nào cũng có đánh giá cụ thể về nguy cơ sức khỏe.

Ngoài amiăng, 1 cuộc kiểm toán dựa trên dữ liệu thu thập năm 2001 ghi nhận nồng độ benzene, chất có khả năng gây ung thư, tiếp tục tăng tại khu vực gần chân các tòa tháp WTC.

Nồng độ amiăng trong không khí tại bãi rác Fresh Kills trên đảo Staten, nơi tiếp nhận vật liệu từ khu vực WTC, cũng tăng sau vụ tấn công.

Các hồ sơ mới cũng cho thấy, chính quyền New York đã sớm tính đến những vấn đề pháp lý liên quan đến phơi nhiễm chất ô nhiễm.

Bản ghi nhớ tháng 10-2001 đề cập đến nguy cơ thành phố phải đối mặt với số lượng lớn yêu cầu kiện tụng và các phương án nhằm hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, tài liệu này không khẳng định chính quyền cố tình đưa người dân trở lại khu vực khi đã biết nơi đây không an toàn. Nội dung chủ yếu phản ánh những lo ngại pháp lý và phương án được xem xét vào thời điểm đó.

Hơn 170.000 trang tài liệu vừa công bố chưa phải toàn bộ hồ sơ liên quan đến hậu quả môi trường của vụ khủng bố ngày 11-9.

Chính quyền New York cho biết vẫn đang rà soát và xử lý các tài liệu khác trước khi công khai.

Thành phố New York đã xây dựng cổng thông tin để công chúng tra cứu tài liệu và cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm hồ sơ trong thời gian tới.

Chính quyền cũng hỗ trợ những người từng làm việc, sinh sống hoặc có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng tìm kiếm giấy tờ cần thiết để tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe và bồi thường liên quan đến vụ 11-9.