Mỹ ấn định xét xử nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11-9 vào tháng 6-2028

(GLO)- Ngày 26-8 (giờ địa phương), Thẩm phán quân sự thuộc Không quân Mỹ Michael Schrama quyết định đưa Khalid Sheikh Mohammed cùng 3 người bị cáo buộc đồng chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ra xét xử tại tòa án quân sự từ ngày 5-6-2028.

Ba bị cáo cùng hầu tòa với Mohammed gồm: Walid Muhammad Salih Mubarak bin 'Atash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi và Ali Abdul Aziz Ali.

Cả 4 nghi phạm hiện vẫn bị giam giữ tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba.

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 Khalid Sheikh Mohammed trong ảnh công bố hồi tháng 3-2003. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phán quyết của Thẩm phán Schrama, phiên tòa được ấn định muộn hơn 18 tháng, so với đề xuất của các công tố viên về thời điểm bắt đầu vào tháng 1-2027.

Ông cho rằng, khoảng thời gian bổ sung là cần thiết để giải quyết các vấn đề trước xét xử, trong đó có những tranh luận về việc sử dụng chứng cứ tại tòa.

Quá trình truy tố Mohammed và các đồng phạm đã kéo dài hơn 2 thập kỷ và nhiều lần bị đình trệ do các tranh chấp pháp lý. Trước đó, 1 phiên tòa từng được lên kế hoạch vào năm 2021, nhưng sau đó bị hủy.

Nghi phạm Mohammed bị cáo buộc lên kế hoạch và chỉ đạo vụ cướp các máy bay chở khách, sau đó lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc. Một máy bay khác rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania.

Vụ tấn công khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng.

Mohammed bị bắt tại Pakistan năm 2003 và được chuyển đến Vịnh Guantanamo năm 2006. Năm 2008, nghi phạm này bị truy tố với các cáo buộc tội ác chiến tranh và giết người liên quan đến vụ khủng bố 11-9.

Vụ án còn liên quan đến tranh cãi về những lời thú tội được cho là đưa ra, sau khi các nghi phạm bị tra tấn tại những cơ sở bí mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Năm 2014, Thượng viện Mỹ công bố báo cáo, kết luận CIA đã sử dụng các biện pháp mà cơ quan này gọi là "kỹ thuật thẩm vấn tăng cường" đối với Mohammed và những người bị cáo buộc đồng phạm. Mohammed được cho là đã bị trấn nước 183 lần.

Trước đó, Mohammed và 2 đồng phạm từng đạt thỏa thuận nhận tội nhằm tránh nguy cơ bị tử hình. Theo đó, các đối tượng sẽ nhận án tù chung thân không được ân giảm, nhưng thỏa thuận này sau đó bị hủy bỏ.

Tháng trước, 1 tòa phúc thẩm liên bang cũng bác bỏ thỏa thuận, qua đó mở lại khả năng các bị cáo phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.