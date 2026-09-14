Tin thế giới sáng 14-9: Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công hạ tầng dầu diesel của Nga

(GLO)- Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công hạ tầng dầu diesel của Nga; Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi; Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công trên eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-9.

Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công hạ tầng dầu diesel của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-9 kêu gọi người đồng cấp Ukraine ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga với lý do những cuộc tập kích này đang “gây tổn hại đến cả thế giới”.

Theo hãng tin CNN, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga trong những tháng gần đây đã làm giảm sản lượng nhiên liệu của nước này, gây ra tình trạng thiếu xăng trên khắp Nga. Ukraine cho rằng các nhà máy lọc dầu Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Doonbeg, Ireland ngày 13-9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland: "Ông Zelensky cần làm một việc. Phải ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel ở Nga. Chúng tôi đã trao đổi với ông ấy về vấn đề này. Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công dầu diesel. Điều đó đang gây ảnh hưởng đến cả thế giới. Tình trạng này không phải do Trung Đông gây ra. Nó bắt nguồn từ những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”.

Ông Trump phát biểu như vậy trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn chiến lược.

Nga là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Điện Kremlin lần đầu đưa ra mốc thời gian cụ thể về đàm phán vấn đề Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AA/TTXVN

Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tháng 10 hay không, ông Peskov nói: “Đúng vậy, chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Chúng ta đang nói về một thời điểm trong tương lai gần. Vì vậy, tháng 10 chắc chắn là một khả năng. Không thể loại trừ điều đó”

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm rằng hiện chưa có đề xuất mới nào được đưa ra, nhưng mục đích của cuộc gặp ba bên sẽ là tìm kiếm những phương án mới.

Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn. Ảnh: AFP

Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền Trung nước này, trước bất kỳ cuộc tấn công nào mới của lực lượng Houthi.

Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen.

Marib là một trong những khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát, có tầm quan trọng chiến lược nhất ở Yemen.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Theo tuyên bố của Houthi, Saudi Arabia hôm 13-9 đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng này, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi, nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Nam quốc gia vùng Vịnh này.

Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, Iran và các nước vùng Vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz

Ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng Ấn Độ bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định.

Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối 13-9. Cơ quan này cho biết tàu MT El Gaia bị tấn công ngoài khơi Oman, bên trong eo biển Hormuz.

Tàu hàng di chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định, tại vị trí cách bờ biển Oman vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập.

Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích, được công bố ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Qeshm, cũng thuộc eo biển Hormuz.

Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối 13-9 thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm 14-9 tại Oman, giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh.