G7 tung 100 triệu thùng dầu dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng

(GLO)- Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trong 4 tháng, ưu tiên đưa một lượng lớn diesel ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu nhằm ứng phó tình trạng giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung thắt chặt.

Theo tuyên bố chung của G7 ngày 2-10, đợt giải phóng sẽ bắt đầu ngay và được phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Các thành viên G7 và đối tác sẽ cung ứng một lượng đáng kể diesel trong 20 ngày đầu. Các bên cũng sẽ xem xét khả năng tiếp tục bổ sung diesel nếu cần thiết.

G7 cũng cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng và sản phẩm năng lượng giữa các thành viên, đồng thời kêu gọi các nước sản xuất tránh những lệnh cấm có thể làm căng thẳng thị trường nghiêm trọng hơn.

Các bể chứa tại nhà máy lọc dầu Klesch ở Gelsenkirchen (Đức). Ảnh: AP

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu châu Âu sử dụng các kho dự trữ diesel để tăng nguồn cung.

Trước đó, Washington cảnh báo có thể hạn chế xuất khẩu diesel nếu châu Âu không hành động.

Tuy nhiên, sau khi G7 đạt thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này.

Thị trường diesel toàn cầu thời gian qua chịu sức ép do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, trong khi châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn diesel nhập khẩu từ Mỹ.

Xung đột với Iran hồi tháng 3 cũng buộc IEA tổ chức đợt giải phóng dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất từ trước tới nay, với cam kết tổng cộng 400 triệu thùng dầu. Đến đầu tháng 10, khoảng 2/3 khối lượng này đã được giải phóng.

Tuy nhiên, tuyên bố chung chưa nêu cụ thể từng nước sẽ đóng góp bao nhiêu, cũng như tỷ lệ dầu thô, diesel và các sản phẩm khác trong tổng số 100 triệu thùng.