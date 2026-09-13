Tin thế giới tối 13-9: Indonesia tìm kiếm 140 người mất tích sau vụ tàu chở 241 người mất liên lạc

(GLO)- Indonesia tìm kiếm 140 người mất tích sau vụ tàu chở 241 người mất liên lạc; Iran, Oman thống nhất tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz; Nga nói 56 quốc gia đang tham gia chống lại Moscow ở Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Eo biển Hormuz căng thẳng: Hai tàu thương mại bị tấn công

Sáng 13-9, một tàu chở dầu treo cờ Panama và một tàu thương mại của Iran lần lượt bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AFP

Theo WANA và Anadolu, tàu chở dầu bị tên lửa đánh trúng khi đang di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược, buộc phải dừng lại. Vài giờ sau, một tàu thương mại Iran bị vật thể chưa xác định đánh trúng gần đảo Hengam, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tổ chức An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) cũng ghi nhận vụ việc.

Thống đốc Qeshm Amir Teymouri, được Đài IRIB dẫn lời, cáo buộc Mỹ thực hiện vụ tấn công tàu Iran. Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng 13-9, tại khu vực giữa đảo Hengam và bờ biển Shib Deraz thuộc đảo Qeshm.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz. Dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến này giảm mạnh, chỉ một tàu chở dầu mang tên Lisa, treo cờ Trung Quốc, được ghi nhận đi qua trong ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và đã loại bỏ thủy lôi khỏi tuyến đường biển này.

Indonesia tìm kiếm 140 người mất tích sau vụ tàu chở 241 người mất liên lạc

Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 13-9 triển khai chiến dịch tìm kiếm tàu chở khách Virgo Transport 8, sau khi con tàu mất liên lạc trên biển Java.

Ảnh chụp tư liệu của tàu Virgo Transport 8. Ảnh: MARINETRAFFIC

Theo CNN, tàu đang trên hành trình từ Surabaya, Đông Java, đến Banjarmasin, Nam Kalimantan. Vị trí cuối cùng được xác định cách một cầu cảng ở Banjarmasin khoảng 148 km. Danh sách hành khách cho thấy tàu chở tổng cộng 241 người.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Banjarmasin đã điều lực lượng tới khu vực và lập sở chỉ huy tại Trisakti. Đơn vị vận hành cho biết sự cố xảy ra sau khi tàu gặp thời tiết xấu.

Đến cập nhật mới nhất, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 103 người, trong đó 1 người tử vong. 140 người vẫn đang mất tích.

Iran, Oman thống nhất tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz

Iran và Oman đã thống nhất chi tiết các tuyến đường mới ra, vào eo biển Hormuz và dự kiến thông báo kết quả với các nước vùng Vịnh tại cuộc họp khu vực ở Muscat ngày 14-9.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tasnim ngày 12-9, thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao giữa hai nước, với thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 8.

Theo phương án mới, tuyến đường vào vùng Vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải Iran, trong khi một phần tuyến đường ra cũng thuộc lãnh hải nước này. Iran đã đưa ra 7 điều kiện để mở cửa eo biển và chuyển các điều kiện này cho Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Iran và Oman không đồng nghĩa eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Tuyến đường vẫn đóng cho đến khi các điều kiện của Iran được thực thi. Khi cơ chế mới vận hành, tuyến đường phía Nam eo biển sẽ bị đóng.

Nga nói 56 quốc gia đang tham gia chống lại Moscow ở Ukraine

Ngày 13-9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tuyên bố 56 quốc gia đang trên thực tế chống lại Nga trong xung đột tại Ukraine, thông qua việc hỗ trợ lập kế hoạch cho các chiến dịch UAV.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, ông Shoigu đề cập hoạt động sản xuất chung UAV tầm xa giữa Đức và Ukraine. Theo ông, loại khí tài này cần nhiều công nghệ khác nhau, trong đó có hệ thống dẫn đường và công nghệ vệ tinh, nên không chỉ Đức mà nhiều quốc gia khác cũng tham gia.

Cũng trong ngày 13-9, một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp và dân sự tại thành phố Nizhnekamsk của Nga khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.