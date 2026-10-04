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Thế giới

Tổng thống Mỹ chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia lãnh đạo "Lực lượng Siêu Trí tuệ"

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Tổng thống Trump mới đây đã lựa chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm cố vấn phụ trách AI của Nhà Trắng, đứng đầu một lực lượng đặc nhiệm mới mang tên "Lực lượng Siêu Trí tuệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm cố vấn phụ trách trí tuệ nhân tạo (AI) của Nhà Trắng, đứng đầu một lực lượng đặc nhiệm mới mang tên "Lực lượng Siêu Trí tuệ" (Superintelligence Task Force).

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Theo phóng viên TTXVN tại Washington, báo The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 3-10 cho biết ông Clayton sẽ song song đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia và lãnh đạo ủy ban AI mới tại Nhà Trắng.

Ủy ban này có nhiệm vụ rà soát các rủi ro, cơ hội từ công nghệ AI, đánh giá các cơ chế báo cáo sự cố an ninh mạng và đưa ra đề xuất nâng cao năng lực ứng phó của chính phủ liên bang trong vòng 120 ngày.

Trả lời WSJ, ông Clayton nhấn mạnh Tổng thống Trump lập "Lực lượng Siêu Trí tuệ" nhằm bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ và bảo đảm quốc gia duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối về AI.

Lực lượng này quy tụ nhiều quan chức nòng cốt như Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, cùng các cố vấn bên ngoài như cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice và nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks.

Ông Jay Clayton là luật sư Phố Wall, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump trước khi được phê chuẩn làm Giám đốc Tình báo Quốc gia vào tháng 7 vừa qua. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này Tổng thống Trump chỉ định một quan chức giám sát mảng AI trên toàn bộ bộ máy chính quyền.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tranh luận về an toàn AI gia tăng tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng với các quy định quản lý cứng nhắc vì lo ngại làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của Mỹ.

Trước đó vào ngày 29/9, Tổng thống Trump và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn đã ký thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát và kiểm toán độc lập đối với các hệ thống AI./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

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