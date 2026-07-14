Mỹ phát động chiến dịch nhằm "giải tán" Tòa án Hình sự quốc tế

Mỹ tuyên bố phát động chiến dịch nhằm vào Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cáo buộc cơ quan có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) này tạo ra 'mối đe dọa không thể chấp nhận được' đối với chủ quyền của Washington.

Trong tuyên bố bằng video ngày 13.7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: "ICC và những người bạn của họ đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lắng nghe Tổng thống Trump (giữa) phát biểu tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7.2026. Ảnh: REUTERS

Theo CNN, kế hoạch của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm "giải tán" ICC sẽ bao gồm việc gây áp lực để các quốc gia khác từ bỏ tòa án này. Một quan chức nói với CNN: "Các quốc gia từ chối bác bỏ thẩm quyền sai trái của ICC trong khi vẫn dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ có thể sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn", đồng thời cho hay thêm rằng các hình phạt có thể bao gồm trừng phạt, cấm đi lại và thu hồi thị thực đối với một số các quan chức ICC.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chiến dịch mới nhằm "vô hiệu hóa một cách có hệ thống" khả năng ICC nhắm vào binh sĩ hoặc quan chức Mỹ, cũng như ngăn tòa án này đe dọa chủ quyền Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ICC "tự nhận có thẩm quyền truy tố và thậm chí bỏ tù các quân nhân, quan chức Mỹ đang hành động vì lợi ích quốc gia của Mỹ". "Người Mỹ chưa bao giờ chấp nhận thỏa thuận này, và mọi tổng thống Mỹ kể từ khi ICC được thành lập đều khẳng định tòa án này không có thẩm quyền đối với công dân Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và ICC vốn căng thẳng sâu sắc. Mỹ đã áp đặt cấm vận đối với một số quan chức của tòa, trong đó có công tố viên trưởng của ICC. Các biện pháp này cấm những người bị trừng phạt nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời phong tỏa các giao dịch tài sản và tài chính liên quan họ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các động thái trừng phạt hiện nay của Mỹ phần lớn liên quan những cuộc điều tra của ICC nhằm vào Israel, đồng minh thân cận của Washington. Năm 2024, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số nhân vật khác.

Được thành lập năm 2002, ICC có nhiệm vụ truy tố các cá nhân bị cáo buộc phạm những tội ác nghiêm trọng nhất, bao gồm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.

Mỹ và Israel đều không tham gia Quy chế Rome, văn kiện thành lập ICC. Nga cũng không phải thành viên của tòa án này. Tổng thống Nga Vladimir Putin bị ICC phát lệnh bắt giữ từ tháng 3.2023.

Theo Trí Đỗ (thanhnien.vn)