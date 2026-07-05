Tổng thống Mỹ trao đổi với lãnh đạo Nga và Ukraine về triển vọng hòa bình

(GLO)- Ngày 4-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục có 2 cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó các bên trao đổi về diễn biến xung đột Ukraine và triển vọng thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Đây được xem là một trong những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Các bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 7 và 8-7.

Theo Tổng thống Zelensky, trong cuộc điện đàm diễn ra nhân dịp Quốc khánh Mỹ, ông đã chúc mừng Tổng thống Trump và người dân Mỹ, đồng thời cảm ơn Washington vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, từ các hệ thống vũ khí Javelin, Patriot đến sự ủng hộ về chính trị. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này đánh giá cao sự đồng hành của Mỹ trong việc bảo vệ nền độc lập của Ukraine.

Ông Zelensky cho biết hai bên cũng trao đổi về tình hình trên chiến trường và các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Theo ông, vẫn còn cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột và quyết tâm của Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ở Ankara.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về tình hình chiến sự tại khu vực Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã cung cấp thông tin sai lệch về diễn biến trên thực địa cho cộng đồng quốc tế cũng như Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 85 phút theo sáng kiến của Nhà Trắng. Cuộc điện đàm cũng đề cập đến các vấn đề liên quan Iran và khu vực Trung Đông.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Trump thăm Nga và hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác kinh doanh cũng như các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo trợ lý Điện Kremlin, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải và sẵn sàng trở lại Moscow.

Cũng theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã thông tin với người đồng cấp Mỹ về tình hình chiến sự, trong đó có diễn biến tại Kostiantynivka. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Trước đó, phía Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát thành phố Kostiantynivka có vị trí chiến lược. Tuy nhiên, ngày 5-7, Tổng thống Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát thành phố ở miền Đông nước này.