Mỹ - Campuchia nối lại tập trận chung sau 10 năm gián đoạn

(GLO)- Campuchia và Mỹ sẽ nối lại cuộc tập trận quân sự chung “Người gác đền Angkor” (Angkor Sentinel) vào năm 2027, sau khoảng 10 năm gián đoạn, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy cải thiện quan hệ, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Ngày 14-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo kế hoạch trên Facebook, sau cuộc gặp với ông Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc, tại Phnom Penh.

Theo ông Hun Manet, việc khôi phục hoạt động tập trận “Người gác đền Angkor” sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đánh giá tích cực những bước tiến gần đây trong quan hệ Campuchia - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Campuchia và Mỹ từng duy trì hoạt động diễn tập quân sự chung này trong 7 năm liên tiếp, trước khi Phnom Penh đình chỉ hoạt động này vào đầu năm 2017. Quyết định được đưa ra chỉ vài tháng, sau khi Campuchia tổ chức cuộc tập trận Rồng Vàng với quân đội Trung Quốc lần đầu tiên.

Binh sĩ Campuchia và Mỹ tập trận chung "Người gác đền Angkor" 2014. Ảnh: THX-TTXVN.

Hiện, hợp tác quốc phòng giữa Campuchia và Trung Quốc tiếp tục được mở rộng. Năm 2025, hai nước tiến hành cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự Trung Quốc, trong đó có pháo binh, tàu chiến và chó nghiệp vụ robot.

Trung Quốc cũng là một trong những đối tác quan trọng của Campuchia tại Đông Nam Á, với hàng tỷ USD đầu tư vào quốc gia này.

Trong những năm gần đây, Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tài trợ nâng cấp căn cứ hải quân Ream ở bờ biển phía Nam Campuchia, thuộc Vịnh Thái Lan.

Washington cho rằng căn cứ này, vốn được xây dựng một phần bằng nguồn tài chính của Mỹ, có thể tạo cho Trung Quốc một vị trí chiến lược gần Biển Đông.

Tuy nhiên, Campuchia nhiều lần khẳng định, căn cứ Ream không dành riêng cho bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Hồi tháng 1, một tàu chiến Mỹ đã cập cảng tại căn cứ này.

Trước cuộc gặp với Thủ tướng Hun Manet, trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên ngày 13-8, ông Colby bày tỏ, Washington mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng với Phnom Penh.