Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

(GLO)- Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.

Động thái này nối tiếp các biện pháp được Washington áp dụng từ năm 2025 đối với tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đường dây lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm cho người dân Mỹ.

Mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia bị cáo buộc liên quan đến Prince Group.Ảnh: Wikimedia Commons

Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, các vụ lừa đảo trực tuyến xuất phát từ Đông Nam Á đã khiến người Mỹ mất ít nhất 10 tỷ USD trong năm 2024, tăng 66% so với năm trước đó. Một trong những hình thức phổ biến nhất là các chiêu trò đầu tư tài sản số giả mạo, dụ nạn nhân liên tục nạp tiền trước khi toàn bộ khoản đầu tư biến mất.

Cùng với lệnh trừng phạt, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ một tài khoản điện toán đám mây được cho là do các công ty con thuộc Huione Group tại Campuchia sử dụng. Giới chức Mỹ cáo buộc hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển, che giấu và hợp pháp hóa hàng tỷ USD có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa và tội phạm mạng.

Theo điều tra, nền tảng Huione Guarantee (hay còn gọi là Haowang Guarantee) bị nghi sử dụng các kênh trên Telegram để hỗ trợ nhiều hoạt động bất hợp pháp, từ mua bán dữ liệu cá nhân, thẻ tín dụng đánh cắp cho đến buôn người và rửa tiền từ các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư trực tuyến.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết: Vụ thu giữ nằm trong khuôn khổ chiến dịch triệt phá cơ sở hạ tầng hỗ trợ tội phạm mạng toàn cầu. Cơ quan này nhận định việc vô hiệu hóa các nền tảng công nghệ đứng sau các đường dây lừa đảo sẽ khiến tội phạm khó tiếp tục vận hành và hưởng lợi từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Trong số những người bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt có Hu Xiaowei, nhân vật được mô tả là cánh tay phải của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Prince Group, người đã bị Washington trừng phạt từ năm 2025.

Trong khi đó, chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo tại Campuchia thời gian qua đang để lại những hệ lụy nhân đạo đáng lo ngại. Sau khi nhiều cơ sở bị đóng cửa, hàng nghìn lao động nước ngoài được giải cứu khỏi các khu phức hợp lừa đảo hiện rơi vào tình trạng mắc kẹt tại Phnom Penh mà không có nguồn hỗ trợ ổn định.

Nhiều lao động đến từ Indonesia, Uganda, Ghana và Sierra Leone kể rằng, họ bị cưỡng ép làm việc trong các khu phức hợp khép kín, phải hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo nghiêm ngặt và đối mặt với bạo lực nếu không đạt yêu cầu.

Dưới áp lực quốc tế, Campuchia đã tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo từ cuối năm ngoái. Nhiều ông trùm bị bắt giữ hoặc dẫn độ, khiến các mạng lưới tội phạm phải thu hẹp hoạt động hoặc chuyển sang quốc gia khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc giải thể các đường dây lừa đảo mới chỉ giải quyết một phần vấn đề, trong khi hàng chục nghìn lao động nhập cư từng bị cuốn vào hệ thống này vẫn đứng trước nguy cơ tiếp tục trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột lao động.