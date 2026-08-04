Tin thế giới sáng 4-8: Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

(GLO)- Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông; Mỹ khó đạt thỏa thuận đồng sản xuất tên lửa Patriot với Ukraine trước mùa đông; Iran tuyên bố chưa đạt đủ điều kiện để mở lại eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-8.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3-8 tuyên bố Kiev sẽ tăng cường sức ép trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm buộc Nga phải hướng tới một giải pháp hòa bình trước khi mùa đông bắt đầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Post

Phát biểu tại cuộc họp của các Đại sứ Ukraine ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cho biết mùa thu năm 2026 là khoảng thời gian mà Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ sức ép để thúc đẩy Nga chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khó bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới trong nước cũng như các cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công quân sự, các biện pháp trừng phạt và những động thái do các nước đối tác triển khai.

Mục tiêu là đưa các biện pháp này lên mức đủ lớn để Nga “không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận không thể dự đoán chính xác thời điểm khi nào sức ép tổng hợp đó sẽ phát huy hiệu quả.

Mỹ khó đạt thỏa thuận đồng sản xuất tên lửa Patriot với Ukraine trước mùa đông

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington khó có thể đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông năm nay, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán trong dài hạn.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News phát sóng ngày 3-8, ông Whitaker cho biết tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 hiện vẫn phải tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ. “Chúng tôi không cho phép bất kỳ đơn vị nào ngoài các nhà sản xuất của Mỹ chế tạo loại tên lửa này tại Mỹ”.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại NATO cho hay Washington đang xem xét mở rộng hợp tác quốc phòng với Ukraine và các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng.

Trong thời gian chưa đạt được thỏa thuận, ông Whitaker nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm Ukraine sớm có đủ năng lực phòng không trước mùa đông. Theo ông, mục tiêu này có thể được thực hiện thông qua việc các đồng minh chuyển giao số tên lửa đánh chặn còn dư hoặc tăng sản lượng tại các cơ sở sản xuất của Mỹ.

Iran tuyên bố chưa đạt đủ điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 3-8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz chưa thể mở lại chỉ dựa trên việc đạt được đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ là phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Báochí

Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz không bị phong tỏa do bất đồng giữa Iran và Oman, mà do các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran và Muscat đang đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ. Ông cũng tiết lộ Pakistan và Qatar vẫn đang hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết.

Thêm nhiều nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Tây Bắc Pakistan

Ngày 3-8, giới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát trước đó một ngày đã tăng lên 19 người. Nhóm phiến quân Tehreek-i-Taliban Pakistan đã tuyên bố là thủ phạm vụ tấn công này.

Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom tại huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan ngày 2-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát quận Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, cho biết thêm nhiều nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Thông báo cho biết những người bị thương còn lại đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau trong quận.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo cung cấp các cơ sở y tế tốt nhất cho những người bị thương. Ông cũng tái khẳng định quyết tâm loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố khỏi Pakistan.

Nhóm phiến quân Tehreek-i-Taliban Pakistan thành lập từ năm 2027, nhóm này đứng sau nhiều vụ tấn công đẫm máu, đánh bom khủng bố nhằm vào dân thường, lực lượng an ninh và các cơ quan Chính phủ Pakistan.