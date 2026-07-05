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Thế giới

Nga tuyên bố kiểm soát chốt chặn quan trọng của Ukraine, ông Putin phát thông điệp

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Ngày 3.7, Nga tuyên bố đã kiểm soát được thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm quan trọng trên con đường dẫn đến những thành phố lớn cuối cùng ở vùng Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, theo AFP.

Trận chiến giành thành phố Kostyantynivka, thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, đã diễn ra từ cuối năm 2025 và hiện là nỗ lực chính của Nga trên mặt trận dài hơn 1.000 km. Thành phố này có khoảng 78.000 cư dân trước xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022.

"Kostyantynivka đã được kiểm soát hoàn toàn. Thành phố hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 3.7, đồng thời thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với quân đội về vấn đề này.

Thành phố Kostyantynivka, nằm ở phía tây bắc của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, từng là một trong những cứ điểm quan trọng của Kyiv trong cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk-Kostyantynivka.

Xuất hiện trên truyền hình trong bộ quân phục trước các tướng lĩnh của mình, ông Putin cảm ơn các binh sĩ Nga, tuyên bố rằng việc kiểm soát được Kostyantynivka có "tầm quan trọng chiến lược lớn".

Ông Putin nhấn mạnh việc kiểm soát được Kostyantynivka mở đường tiến tới hai thành phố trọng yếu Kramatorsk và Slavyansk, cũng thuộc tỉnh Donetsk, theo Đài RT. Việc kiểm soát 2 thành phố này được cho là mục tiêu cuối cùng của Điện Kremlin ở Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một sở chỉ huy của nhóm lực lượng chung, trong đoạn phim được đăng tải trên trang web chính thức của Văn phòng báo chí Tổng thống Nga ngày 3.7. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một sở chỉ huy của nhóm lực lượng chung, trong đoạn phim được đăng tải trên trang web chính thức của Văn phòng báo chí Tổng thống Nga ngày 3.7. Ảnh: AFP

Ông tuyên bố lực lượng Nga đang kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và "sẽ tiếp tục tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine" trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, và các vùng Zaporizhzhia và Kherson, theo TASS.

Khoảng 7 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine, trong đó có 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc Donbass, và 2 tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 3.7 khẳng định lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Zaporizhzhia 9 km, một thành phố lớn ở miền nam Ukraine với hơn 700.000 dân trước xung đột, theo AFP.

Ông Gerasimov còn nói với Tổng thống Putin rằng khả năng sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Ukraine đã bị suy giảm do các cuộc tấn công của Nga vào các doanh nghiệp quân sự, theo Hãng tin TASS.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine đối với những tuyên bố trên của phía Nga. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức khác của Ukraine nói rằng bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine đã chậm lại đáng kể kể từ đầu năm và lực lượng Kyiv thậm chí đã tái chiếm được một số vùng lãnh thổ, theo Reuters.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)

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