(GLO)- Theo tờ The Washington Post (Mỹ), Iran đã sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink để hỗ trợ các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Mỹ trong giai đoạn đầu cuộc xung đột năm 2026. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin này.

Trong bài viết ngày 28-11, The Washington Post dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Iran đã sử dụng Starlink, dịch vụ do Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành, để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Ảnh: WANA

Theo tờ báo này, nhóm chuyên gia của ông Musk kết luận Iran đã khai thác Starlink trong tuần đầu tháng 3, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran và Tehran đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Trong báo cáo cập nhật mật về cuộc chiến được chuyển tới Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong mùa hè có đề cập việc Iran dùng công nghệ này để hỗ trợ chỉ huy, điều hành lực lượng và giám sát hoạt động của máy bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử.

Báo cáo này cho rằng Starlink dường như là phương thức liên lạc thay thế của Iran, trong bối cảnh lực lượng Mỹ tập trung làm suy giảm các hệ thống liên lạc thông thường của nước này.

Ngày 1-3, Iran tiến hành 1 cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại cảng Shuaiba (Kuwait), khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, The Washington Post chưa xác định được Starlink có được sử dụng trong vụ tấn công này hay không.

Ngày 13-2, trong bài phỏng vấn quan chức Mỹ, báo The Wall Street Journal cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã mua gần 7.000 thiết bị đầu cuối Starlink trong những tháng trước đó, nhằm giúp các lực lượng chống chính phủ Iran duy trì kết nối khi internet bị hạn chế.

Theo đó, khoảng 6.000 thiết bị đã được Mỹ bí mật đưa vào Iran sau làn sóng biểu tình và tình trạng hạn chế internet hồi tháng 1.