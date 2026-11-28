(GLO)- Chính phủ Nga quyết định duy trì lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay đến hết ngày 31-3-2027 nhằm ổn định nguồn cung trong nước, trong bối cảnh một số nhà máy lọc dầu phải sửa chữa sau các cuộc tấn công.

Theo hãng tin Interfax, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay mới được áp dụng từ ngày 1-12-2026 đến hết ngày 31-3-2027, bao gồm cả nhiên liệu mua qua sàn giao dịch.

Quy định hiện hành có hiệu lực từ tháng 6-2026 và sẽ hết hạn vào ngày 30-11.

Xe tiếp nhiên liệu cho một máy bay thương mại. Ảnh: Gazprom Neft

Chính phủ Nga cho biết quyết định này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu và bảo đảm nguồn cung liên tục cho thị trường nội địa.

Các lô nhiên liệu máy bay được cung cấp theo thỏa thuận liên chính phủ nằm trong diện miễn trừ. Ngoài ra, những trường hợp không thuộc diện hạn chế còn bao gồm các chuyến hàng viện trợ nhân đạo và nguồn cung phục vụ quân đội Nga.

Việc gia hạn được công bố trong bối cảnh các cơ sở lọc dầu của Nga liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Ngày 25-11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết tình hình thị trường nhiên liệu trong nước khá căng thẳng, do một số nhà máy lọc dầu đang được sửa chữa. Nguồn cung từ nước ngoài đang được sử dụng để bù đắp lượng nhiên liệu thiếu hụt.

Dự kiến, Nga sẽ công bố quyết định về việc quản lý xuất khẩu từ tháng 2-2027. Các hạn chế hiện hành đối với mặt hàng này kéo dài đến hết tháng 1-2027.

Việc có tiếp tục nhập khẩu xăng sau năm 2026 hay không cũng sẽ phụ thuộc vào khả năng chế biến và cung ứng cho thị trường trong nước.

Theo số liệu được Bloomberg tổng hợp từ Công ty phân tích dữ liệu vận tải biển Vortexa cho thấy, trong năm 2025, Nga xuất khẩu trung bình khoảng 30.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày, tương đương dưới 2% tổng nguồn cung toàn cầu.