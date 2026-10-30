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Thế giới

Châu Âu giải phóng 42,6 triệu thùng dầu dự trữ, giá xăng dầu thế giới có hạ nhiệt?

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Vn Economy, Reuters)

(GLO)- 12 quốc gia châu Âu cam kết đưa 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trước cuối tháng 1-2027, trong đó có 20,5 triệu thùng dầu diesel.

Động thái này nhằm cải thiện nguồn cung, giảm sức ép lên thị trường năng lượng, song khả năng kéo giảm giá xăng dầu thế giới còn phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và hoạt động vận chuyển dầu.

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Các kho dự trữ dầu do từng quốc gia thành viên quản lý, trong khi Ủy ban châu Âu (EC) giữ vai trò điều phối trong các tình huống khủng hoảng nhằm đảm bảo phản ứng thống nhất. Ảnh: AP/Martin Meissner

Theo thông tin công bố ngày 29-10 tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) ở Luxembourg, 12 quốc gia, gồm Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển, đã cam kết giải phóng tổng cộng 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trước cuối tháng 1-2027. Trong đó, dầu diesel chiếm 20,5 triệu thùng.

Động thái này nằm trong nỗ lực phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm ứng phó với những gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trước đó, ngày 2-10, nhóm G7 cũng thống nhất giải phóng 100 triệu thùng dầu dự trữ trong vòng 4 tháng, ưu tiên bổ sung dầu diesel cho thị trường.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và Nga gây sức ép lên nguồn cung dầu mỏ, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở lọc dầu và vận chuyển nhiên liệu.

Châu Âu chịu áp lực đối với mặt hàng dầu diesel do nhu cầu tiêu thụ lớn, trong khi nguồn cung nội địa chưa đáp ứng đầy đủ và khu vực phải phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.

Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết các nước cam kết đẩy nhanh việc đưa dầu dự trữ ra thị trường trong những tháng tới.

Việc giải phóng 42,6 triệu thùng dầu được kỳ vọng giúp cải thiện nguồn cung trong ngắn hạn, đặc biệt đối với dầu diesel, qua đó giảm sức ép tăng giá nhiên liệu trước mùa Đông.

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