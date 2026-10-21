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Thế giới

Nga lên kế hoạch đưa 40.000 tấn dầu diesel sang Mỹ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, CNA)

(GLO)- Ngày 21-10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết tàu chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel dự kiến khởi hành tới Mỹ từ ngày 22-10. Đây là thỏa thuận cung ứng nhiên liệu giữa lãnh đạo 2 nước.

Ông Novak thông báo các thủ tục liên quan đến việc cung cấp dầu diesel đang được hoàn tất, nhưng chưa công bố cảng xuất phát.

Những chuyến hàng tiếp theo sẽ được triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, phù hợp với khả năng cung ứng của Nga.

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Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak phát biểu tại một phiên họp của Diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moskva, ngày 15-10-2025. Ảnh: Reuters/Ramil Sitdikov

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời ông Novak cho biết hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga đang được khôi phục từng bước, tùy thuộc năng lực của các nhà máy lọc dầu. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, nước này mới có thể xuất khẩu trở lại đầy đủ.

Khối lượng cung cấp cho những thị trường khác cũng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng sau khi tính đến nhu cầu của Mỹ.

Trước đó, Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel ngày 9-10, sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ về bổ sung nhiên liệu cho thị trường toàn cầu.

Biện pháp hạn chế xuất khẩu được Moscow áp dụng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu.

Theo kế hoạch được Tổng thống Trump công bố, Nga sẽ cung cấp trước 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đến là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khả năng Nga tăng mạnh nguồn cung trong ngắn hạn còn hạn chế, do năng lực lọc dầu bị gián đoạn và chi phí vận chuyển cao.

Bà Michelle Brouhard, phụ trách chính sách và rủi ro địa chính trị tại Công ty phân tích Kpler, nhận định lượng cung ứng ban đầu khoảng 2,2 triệu thùng khó tạo tác động đáng kể đến giá dầu diesel toàn cầu nếu được phân bổ trong 1 tháng.

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