(GLO)- Tổng thống Zelensky cảnh báo mùa đông khắc nghiệt; Politico tiết lộ hành động của Tổng thống Trump khiến Tổng Thư ký NATO bất ngờ; Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa tại khu vực cực Bắc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-11.

Tổng thống Zelensky cảnh báo mùa đông khắc nghiệt

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC được phát sóng vào ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận mùa đông sắp tới sẽ rất khắc nghiệt đối với Ukraine, đồng thời nước này cũng đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến việc di chuyển trên sông Dnieper.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy sau trận tập kích vào Kiev ngày 21-11. Ảnh: Reuters

"Đây là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đối với người dân. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về phòng không, các hệ thống Patriot và các cây cầu" - ông trả lời câu hỏi về tình hình hiện tại ở Ukraine trước thềm mùa đông.

Tổng thống Zelensky cho rằng người dân có thể sẽ bắt đầu rời khỏi Kiev vào mùa đông trước những khó khăn mà thành phố đang phải trải qua.

"Tất nhiên, người dân có thể sẽ rời đi (khỏi Kiev). Đáng tiếc là đây không phải lần đầu tiên chúng ta trải qua một mùa đông như thế này" - ông Zelensky nhận định.

Chính quyền thành phố Kiev cũng xác nhận mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Tổng thống Zelensky cam kết sẽ bảo vệ Kiev trước các cuộc tấn công ngày càng dồn dập nhằm vào thủ đô.

Politico tiết lộ hành động của Tổng thống Trump khiến Tổng Thư ký NATO bất ngờ

Theo báo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố phiên bản sửa đổi của tuyên bố chung về xung đột Ukraine mà ông và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã nhất trí tại cuộc gặp tối 25-11 ở Mar-a-Lago, bang Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO

Dẫn lời một quan chức NATO giấu tên, Politico cho biết Tổng thống Trump đã khiến ông Rutte bất ngờ khi bổ sung yêu cầu Ukraine cũng cần tránh bất kỳ hành động nào, dù cố ý hay vô ý, có thể làm mở rộng cuộc chiến. Trong văn bản ban đầu, lời kêu gọi này chỉ hướng tới Nga.

Cả NATO và Nhà Trắng đều công bố nội dung tuyên bố đã được hai bên thống nhất. Tuy nhiên, bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social tối 26-11 có một số thay đổi, trong đó có phần dường như được bổ sung nhằm nêu chi tiết những nỗ lực của chính quyền ông trong việc tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của phương Tây.

Nội dung đề cập đến Ukraine được chèn vào một đoạn có sẵn trong tuyên bố chung mà theo nguồn tin của Politico, đã được cả hai bên chính thức thông qua.

Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa tại khu vực cực Bắc

Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa tầm xa do nước này tự sản xuất tại căn cứ Kamifurano, trên đảo Hokkaido vào tháng 12 tới, nhằm tăng cường năng lực phản công và hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Bệ phóng đạn lượn tốc độ cao dạng thức 25 của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, khí tài sẽ được triển khai tại căn cứ Kamifurano là "Đạn lượn tốc độ cao dạng thức 25" – một loại tên lửa tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng thủ do Nhật Bản tự sản xuất.

Nhật Bản quyết định đẩy sớm thời gian vì đã tiếp nhận sớm một phần trang thiết bị, đồng thời cần nhanh chóng bắt đầu công tác huấn luyện để sớm thiết lập khả năng vận hành.

Để tránh gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào cho các quốc gia láng giềng và các nước khác, Nhật Bản khẳng định luôn nỗ lực đảm bảo tính minh bạch về năng lực quốc phòng, đồng thời sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cam kết nêu trên.

Lần đầu tiên thử nghiệm vaccine phòng virus Ebola chủng Bundibugyo ở châu Phi

Uganda ngày 27-11 thông báo đã tiến hành cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine mRNA phòng virus Ebola chủng Bundibugyo lần đầu tiên ở châu Phi, trong bối cảnh dịch Ebola do chủng virus này gây ra đang bùng phát tại CHDC Congo, với số ca mắc hiện thuộc nhóm cao nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Viện Nghiên cứu virus Uganda (UVRI), cơ quan nghiên cứu nhà nước, cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành phối hợp với hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, đơn vị phát triển vaccine.

Một loại vaccine khác phòng chủng Bundibugyo do Đại học Oxford (Anh) và Viện Huyết thanh Ấn Độ đồng phát triển cũng sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm tại Uganda.

Đây là cuộc thử nghiệm lâm sàng thứ hai đối với loại vaccine mRNA của Moderna, sau khi hãng bắt đầu thử nghiệm trên người tại Canada hồi tháng 8 vừa qua, với đối tượng tham gia từ 18-65 tuổi.

Theo UVRI, qua cuộc thử nghiệm mới này, các chuyên gia sẽ lần đầu tiên đánh giá độ an toàn và khả năng kích thích phản ứng miễn dịch của vaccine ở trẻ em từ 1 tuổi trở lên.

Trẻ em thường là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch Ebola bùng phát, nhưng lại thường ít được tiếp cận các loại vaccine mới.