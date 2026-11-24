(GLO)- Nga cảnh báo Ukraine về "hậu quả đau đớn" sau các vụ tấn công tàu; Iran đòi Mỹ bồi thường 290 tỷ USD chiến phí, tuyên bố mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động đáp trả; Phe Dân chủ sẽ điều tra việc Jensen Huang được phục chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-11.

Nga cảnh báo Ukraine về "hậu quả đau đớn" sau các vụ tấn công tàu

Ngày 23-11, Điện Kremlin cảnh báo về "hậu quả đau đớn" với Ukraine sau vụ chiến hạm cùng tàu hàng Nga bị tập kích ngoài khơi Libya và trên biển Baltic.

"Việc các hoạt động gây bất ổn đang lan rộng ra khu vực Baltic thực sự là một xu hướng nguy hiểm. Điều này vô cùng đáng lo ngại và chắc chắn sẽ khiến căng thẳng leo thang" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới.

Hình ảnh vụ tấn công tàu chở hàng khô MV Angara ở ngoài khơi cảng Benghazi, Libya do camera trên xuồng không người lái của Ukraine ghi lại hôm 22-11. Ảnh: Reuters

"Bộ Quốc phòng đang xử lý vấn đề và thông tin sẽ được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng nếu thấy phù hợp" - ông Peskov cho biết, khẳng định Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công.

Cùng ngày 23-11, Chính quyền miền Đông Libya đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra các cáo buộc về sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở miền Tây nước này, đồng thời phản đối các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu Nga tại khu vực cảng Benghazi.

Tàu hộ vệ Merkury của hải quân Nga bị tập kích ở quân cảng Benghazi của Libya, khiến chiến hạm này hư hại nghiêm trọng và chìm một phần xuống biển.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiến hạm bị tấn công bởi xuồng không người lái (USV) triển khai từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở miền tây Libya.

Iran đòi Mỹ bồi thường 290 tỷ USD chiến phí, tuyên bố mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động đáp trả

Hôm 23-11, luật sư Hassan Abdolianpour, Giám đốc Trung tâm Luật sư thuộc Bộ tư Pháp Iran cho biết các tòa án nước này đã yêu cầu Mỹ chi trả 290 tỷ USD tiền bồi thường cho những thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công vào Iran.

Bên cạnh đó, Tehran còn khởi kiện các quốc gia Arab vùng Vịnh, vì đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các quốc gia bị khởi kiện không được nhắc đến.

Thủ đô Tehran bị tập kích vào đầu chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 23-11, trong thông điệp tôn vinh các bà mẹ và người vợ của những người tử vì đạo, Thiếu tướng Ahmad Vahidi khẳng định IRGC sẽ tiếp tục bảo vệ Iran và đối phó các thế lực thù địch.

Đại giáo chủ Iran đã chỉ thị các lực lượng vũ trang mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động đáp trả trước bất kỳ mối đe dọa nào, đánh dấu sự chuyển đổi trong học thuyết quân sự Iran từ chiến tranh khu vực sang "chiến tranh không giới hạn về địa lý".

Sắc lệnh được ban hành tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao vào cuối tháng 10, yêu cầu rằng "mọi mức độ và mọi loại hình đe dọa đều phải được đáp trả ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý".

Phe Dân chủ sẽ điều tra việc Jensen Huang được phục chức

Lãnh đạo phe Dân chủ tại quốc hội tuyên bố sẽ điều tra việc Tổng thống Trump và Nvidia đưa Jensen Huang trở lại làm CEO.

"Chúng tôi sẽ không để an ninh quốc gia của Mỹ bị bán rẻ vì lợi ích tài chính cá nhân" - nghị sĩ Hakeem Jeffries, người sẽ được phe Dân chủ bầu làm Chủ tịch Hạ viện khóa tới, ra tuyên bố trên trong ngày 23-11.

Ông Jensen Huang tại Washington, Mỹ, ngày 8-10. Ảnh: AP

Ông Jeffries cùng ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, cam kết sẽ tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng nhắm vào Nvidia, Tổng thống Trump cùng các quan chức chính quyền của ông liên quan đến sự việc này.

"Đảng Dân chủ sẽ sử dụng toàn bộ quyền lực của mình để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào từ chính quyền Tổng thống Trump, ông Jensen Huang, các giám đốc điều hành khác tại Nvidia, cũng như bất kỳ ai tư lợi từ an ninh quốc gia" - ông Schumer cho hay.

Tuyên bố của các lãnh đạo Dân chủ được đưa ra sau khi Nvidia thông báo đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Nhà Trắng cho hay quyết định được hội đồng quản trị Nvidia nhất trí sau khi ông Trump can thiệp, kêu gọi họ phục chức cho Huang.

Hungary bác bỏ đề xuất ngân sách mới nhất của EU

Ngày 23-11, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố, nước này bác bỏ bản dự thảo ngân sách dài hạn mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến sẽ được hoàn thiện trong những tuần tới, đồng thời phản đối việc gắn các cuộc đàm phán ngân sách 7 năm của khối với vấn đề viện trợ tài chính cho Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước quốc hội Hungary, Thủ tướng Magyar cho biết, bản dự thảo ngân sách sẽ đưa Hungary trở thành một trong những quốc gia đóng góp ròng lớn nhất tính theo đầu người.

Theo ông, mức đóng góp của Hungary cần tương xứng với khả năng tài chính thực tế của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nguồn tài trợ từ EU dành cho Hungary có nguy cơ bị cắt giảm đáng kể theo đề xuất ngân sách mới nhất.

Về vấn đề viện trợ Ukraine, Thủ tướng Hungary cho biết, ông phản đối việc liên kết nguồn tài chính dành cho Ukraine với ngân sách 7 năm của EU. Hungary, cũng như Slovakia, Ba Lan, Séc và Áo, vẫn sát cánh cùng Ukraine, tuy nhiên việc gắn vấn đề này như một điều kiện trong ngân sách EU vốn đã eo hẹp là điều không phù hợp.