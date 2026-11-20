(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ chi 48,3 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran; Nga mở đợt tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quốc phòng Ukraine; Hội đồng Hòa bình cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có nguy cơ đổ vỡ...

Mỹ chi 48,3 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran

Theo hãng thông tấn Xinhua ngày 19-11, Mỹ đã chi 48,3 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Số liệu được ông Arthur Miller, quan chức phụ trách ngân sách của Lầu Năm Góc, công bố tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện cùng ngày.

Tiêm kích F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury ngày 3.3.2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/LĐO

Ông Miller cho biết khoản chi bao gồm kinh phí mua sắm đạn dược, thay thế trang thiết bị và phục vụ các hoạt động quân sự.

Mức chi này cao hơn khoảng 27% so với con số 38 tỷ USD mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính đến ngày 1-8.

Đáng chú ý, 48,3 tỷ USD chưa tính chi phí khắc phục thiệt hại tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông do các cuộc tấn công của Iran. Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra ước tính cụ thể về khoản chi phí bổ sung này.

Tại phiên điều trần, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker đã thúc giục các quan chức Lầu Năm Góc sớm công bố số liệu về chi phí sửa chữa.

Trước đó, hồi tháng 10, một nguồn tin tại Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực có thể lên tới 5-15 tỷ USD.

Nga mở đợt tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu quốc phòng Ukraine

Theo hãng thông tấn Sputnik ngày 20-11, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác từ các căn cứ trên bộ, trên biển và trên không, kết hợp máy bay không người lái (UAV).

Một lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một nhà kho sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kiev ngày 20-11. Ảnh: Reuters/Dân Trí

Các mục tiêu được nhắm đến gồm doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, kho bãi, cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, cảng biển và các tàu hải quân đang phục vụ quân đội Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tấn công tầm xa trong đêm nhằm vào những cơ sở mà Moscow cho là được Kiev sử dụng để sản xuất, lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa và UAV, cùng hạ tầng năng lượng, giao thông phục vụ lực lượng Ukraine.

Các cuộc tập kích tập trung vào thủ đô Kiev và 5 khu vực khác. Tại vùng Odessa, lực lượng Nga cũng nhắm vào hạ tầng cảng biển mà Moscow cáo buộc Ukraine sử dụng cho hoạt động hậu cần quân sự.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận ít nhất 3 cây cầu tại thủ đô bị hư hại, buộc chính quyền phải tạm dừng hoặc hạn chế lưu thông qua sông Dnieper.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin hoạt động di chuyển qua sông tại thành phố Dnipro cũng bị tạm dừng, dù chưa có xác nhận về các cuộc tấn công nhằm vào cầu ở khu vực này.

Tại thành phố Krivoy Rog, người đứng đầu chính quyền địa phương Aleksandr Vilkul cho biết các cuộc tập kích của Nga khiến thành phố phải thực hiện cắt điện luân phiên.

Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn với Ukraine trong bài phát biểu bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến ngày 19-11. Ông tuyên bố Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cầu Crimea, công trình nối đất liền Nga với bán đảo Crimea qua eo biển Kerch.

Hội đồng Hòa bình cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có nguy cơ đổ vỡ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17-11, Hội đồng Hòa bình - cơ quan giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Mỹ làm trung gian - cảnh báo thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ nếu các bên không thực hiện đầy đủ cam kết.

Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại thành phố Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Báo cáo chỉ trích Israel hạn chế đưa hàng cứu trợ mùa Đông vào Gaza, chậm cấp phép cho các cơ quan hành chính mới hoạt động, khiến Hamas tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại đây. Khoảng 70.000 lều bạt được cho là đã bị ngập do mưa lớn hồi đầu tháng 11. Hội đồng Hòa bình kêu gọi khẩn trương đưa vật liệu dựng nơi trú ẩn, thiết bị chống rét, máy bơm và máy phát điện vào Gaza.

Tiến trình giải giáp Hamas cũng chưa có chuyển biến. Dù Hamas chấp thuận kế hoạch giải giáp do Hội đồng Hòa bình đề xuất hồi cuối tháng 7, Israel vẫn phản đối vì cho rằng kế hoạch chưa bảo đảm lực lượng này bàn giao toàn bộ vũ khí.

Trong khi đó, chính quyền kỹ trị Palestine lâm thời chưa thể triển khai hoạt động do những vướng mắc liên quan đến cấp phép, đào tạo và đưa lực lượng cảnh sát dân sự trở lại Gaza. Điều này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai lực lượng ổn định quốc tế, tạo điều kiện để Israel rút quân và tiến hành tái thiết.

Hội đồng Hòa bình kêu gọi Israel và Hamas thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thúc đẩy thỏa thuận. Mục tiêu cuối cùng là mở đường cho quyền tự quyết và thành lập Nhà nước Palestine.

Liên quan vấn đề này, cựu Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer kêu gọi nước này hợp tác với Hội đồng Hòa bình, tạo điều kiện chuyển giao nguồn thu thuế, đào tạo lực lượng cảnh sát mới và để chính quyền kỹ trị đảm nhận quản lý Gaza.

Đan Mạch thông qua thỏa thuận mở rộng quyền tiếp cận quân sự của Mỹ tại Greenland

Theo Xinhua ngày 19-11, Nghị viện Đan Mạch thông qua thỏa thuận an ninh và quốc phòng giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ với 109 phiếu thuận, không có phiếu chống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trong buổi ký kết thỏa thuận quốc phòng tại New York ngày 22-9-2026. Ảnh: Nhà Trắng/LĐO

Theo hãng thông tấn Ritzau, thỏa thuận cho phép Mỹ thiết lập hai khu vực quốc phòng mới tại Narsarsuaq, miền nam Greenland, và Mestersvig, phía đông bắc hòn đảo; đồng thời mở rộng, hiện đại hóa Căn cứ Không gian Pituffik ở tây bắc Greenland.

Các bên sẽ tiếp tục đàm phán về những điều khoản cụ thể liên quan đến hai khu vực quốc phòng mới. Trước đó, Nghị viện Greenland đã thông qua thỏa thuận ngày 3-11. Văn kiện có hiệu lực sau khi Mỹ nhận được thông báo ngoại giao xác nhận hai nghị viện hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Thỏa thuận cũng hạn chế các quốc gia không thuộc NATO, không phải đối tác NATO và không thuộc Liên minh châu Âu (EU), cùng nhà đầu tư từ những nước này, nắm quyền kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đáng kể trong các lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm của Greenland.

Thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký tại New York ngày 22-9-2026, nhằm sửa đổi, bổ sung Hiệp định phòng thủ Greenland năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch.