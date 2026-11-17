(GLO)- Chính phủ Australia sẽ tăng thời gian làm việc tại các khu vực nông thôn từ 88 ngày lên 120 ngày đối với người nước ngoài muốn gia hạn thị thực “Lao động kết hợp kỳ nghỉ” sang năm thứ hai.

Ngày 17-11, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke thông báo điều chỉnh chương trình thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker - WHM).

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke. Ảnh: Sitthixay Ditthavong/VOV

Theo đó, từ ngày 1-3-2027, người tham gia chương trình WHM muốn xin thị thực năm thứ hai phải hoàn thành 120 ngày làm việc thuộc danh mục ngành nghề và khu vực được Australia quy định, tăng so với mức 88 ngày hiện nay.

Trong khi đó, điều kiện làm việc để xin thị thực năm thứ ba vẫn giữ nguyên 6 tháng.

Những công việc đủ điều kiện đã hoàn thành trước ngày 1-3-2027 vẫn được tính vào thời gian yêu cầu mới.

Riêng người hoàn thành công việc và nộp hồ sơ hợp lệ trước hoặc trong ngày 28-2-2027 được tiếp tục áp dụng quy trình cũ, nếu đáp ứng các điều kiện khác.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Australia triển khai cơ chế đăng ký nguyện vọng và xét chọn đối với người muốn xin thị thực năm thứ hai hoặc thứ ba.

Cổng đăng ký dự kiến mở từ ngày 1-12-2026, trong khi đợt gửi thư mời đầu tiên được tiến hành vào giữa tháng 1-2027.

Người được lựa chọn sẽ nhận bảo đảm về cơ hội xin thị thực cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, việc đăng ký không đồng nghĩa là chắc chắn được lựa chọn hoặc được cấp thị thực.

Người được mời vẫn phải hoàn thành các điều kiện về công việc và những yêu cầu nhập cư liên quan.

Trong năm tài chính 2026-2027, Australia dự kiến cấp 45.000 suất thị thực năm thứ hai và 25.000 suất năm thứ ba.

Mức 25.000 suất cho năm thứ ba cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 5.000 suất mà Chính phủ Australia công bố hồi tháng 9-2026.

Theo ông Tony Burke, lao động theo diện WHM đóng góp quan trọng cho các ngành nông nghiệp, du lịch, nhà hàng và khách sạn, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên thiếu nhân lực.

Việc tăng thời gian làm việc tại nông thôn được kỳ vọng giúp duy trì nguồn lao động cho các địa phương, đồng thời hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lượng người nhập cư của Australia.

Trước đó, kế hoạch siết chặt chương trình thị thực này đã vấp phải phản ứng từ các doanh nghiệp và tổ chức ngành nghề, do lo ngại thiếu lao động thời vụ, nhất là trong hoạt động thu hoạch nông sản và dịch vụ du lịch.

Đáng chú ý, công dân Anh được miễn quy trình đăng ký, xét chọn mới theo các thỏa thuận giữa 2 nước.