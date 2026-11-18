(GLO)- Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo) tiếp tục diễn biến nghiêm trọng sau 6 tháng, với hơn 11.300 ca mắc và 5.500 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo cập nhật ngày 16-11 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), tính đến ngày 14-11, Congo ghi nhận 11.376 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 5.568 trường hợp tử vong và 3.083 người hồi phục.

Dịch đã ảnh hưởng đến 68 khu vực y tế thuộc 8 tỉnh của nước này.

Dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda diễn biến nghiêm trọng chưa từng có. Ảnh: Reuters

Được công bố ngày 15-5-2026, đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo và đã trở thành đợt dịch lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ sau đại dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Ngày 17-11, Reuters đưa tin, tốc độ gia tăng số ca mắc và tử vong trong 6 tháng đầu của đợt dịch hiện nay cao gấp khoảng 2 lần so với cùng kỳ của đại dịch tại Tây Phi.

Đợt dịch năm 2014-2016 khiến hơn 28.600 người nhiễm bệnh và trên 11.000 người tử vong.

Tác nhân gây bệnh là virus Ebola chủng Bundibugyo, 1 biến thể hiếm gặp. Tỉnh Ituri hiện chịu ảnh hưởng nặng nhất với 7.858 ca mắc và 3.715 trường hợp tử vong, tiếp đến là tỉnh Bắc Kivu với 2.860 ca mắc và 1.590 người tử vong.

Công tác kiểm soát Ebola đang gặp nhiều trở ngại do tình hình an ninh bất ổn tại miền Đông Congo.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vụ tấn công tại khu vực Cantine-Aloya khiến 66 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên y tế; 3 cơ sở y tế bị cướp phá và đốt cháy.

Hơn 1.000 người thuộc diện tiếp xúc với bệnh nhân đã mất dấu theo dõi, trong khi 3 ca bệnh được xác nhận chưa xác định được tung tích.

Bên cạnh đó, thiếu thuốc men, vật tư và nhân lực, cùng tình trạng chậm trả lương khiến một số nhân viên y tế đình công, làm gián đoạn hoạt động sàng lọc và điều trị.

Trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng đáng kể. Theo số liệu của UNICEF tính đến ngày 4-11 cho thấy có 2.959 trẻ em mắc bệnh, chiếm 28% tổng số ca xác nhận; trong đó 1.737 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Ebola lên tới 72%.

WHO đang phối hợp với chính quyền Congo và các đối tác quốc tế tăng cường giám sát, truy vết, cách ly và điều trị.

Thử nghiệm vắc xin Ervebo đã được triển khai, đồng thời các chuyên gia khuyến nghị nghiên cứu thêm những ứng viên vắc xin được phát triển chuyên biệt cho chủng Bundibugyo.