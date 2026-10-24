Kenya ghi nhận ca tử vong thứ hai do Ebola, tăng cường kiểm soát dịch

(GLO)- Ngày 23-10, Bộ Y tế Kenya xác nhận thêm 1 bệnh nhân tử vong do Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh này tại quốc gia Đông Phi lên 2 người trong tổng số 9 ca mắc được ghi nhận. Tuy nhiên, cơ quan y tế khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu virus lây lan ra cộng đồng.

Bệnh nhân mới tử vong là 1 phụ nữ 65 tuổi, có quan hệ họ hàng gần và từng tiếp xúc trực tiếp với người mắc Ebola đầu tiên tại Kenya. Đây cũng là trường hợp nhiễm Ebola thứ 3 được xác nhận tại nước này.

Bộ Y tế Kenya cho biết bệnh nhân xuất hiện triệu chứng vào ngày 13-10, trong thời gian cách ly theo dõi.

Ngay sau đó, bà được chuyển đến cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Nairobi và được chăm sóc y tế hỗ trợ, nhưng bà đã tử vong vào tối 23-10.

Cơ quan y tế đã thông báo cho gia đình nạn nhân và phối hợp chuẩn bị các thủ tục mai táng theo quy định phòng, chống dịch.

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 8-10. Ảnh: TTXVN

Tính đến ngày 23-10, Kenya ghi nhận tổng cộng 9 ca mắc Ebola, trong đó có 2 trường hợp tử vong. 7 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 2 cơ sở cách ly chuyên biệt.

Theo Bộ Y tế Kenya, tất cả trường hợp nhiễm bệnh đều có liên hệ dịch tễ với ca mắc đầu tiên. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy virus đã lây lan rộng trong cộng đồng.

Ca Ebola đầu tiên tại Kenya được xác nhận hồi đầu tháng 10, liên quan đến 1 người đàn ông trở về từ Congo qua Uganda. Người này đến Nairobi ngày 3-10, được đưa vào bệnh viện điều trị và tử vong ngày 5-10.

Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Kenya triển khai truy vết, giám sát và cách ly những người có nguy cơ phơi nhiễm. Tổng cộng 135 người tiếp xúc đã được xác định.

Trong số 8 ca mắc tiếp theo, có 4 người thuộc gia đình bệnh nhân đầu tiên và 4 nhân viên y tế. Các trường hợp này đều được phát hiện khi đang trong diện cách ly.

Theo báo cáo ngày 23-10 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 20-10, Congo đã ghi nhận 9.704 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó 4.687 người tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 48,3%.

Kể từ khi dịch bùng phát tại Congo vào tháng 5-2026, các ca bệnh liên quan đã xuất hiện tại Uganda, Pháp, Kenya và Nigeria. Trong đó, Nigeria xác nhận ca mắc đầu tiên vào ngày 20-10 ở một bệnh nhân từng đến Uganda.

WHO cảnh báo nguy cơ lây truyền xuyên biên giới vẫn hiện hữu, kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát tại các cửa khẩu, nâng cao năng lực xét nghiệm và bảo đảm khả năng ứng phó nhanh khi phát hiện ca bệnh.

Ebola do virus Bundibugyo gây ra là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, có thể dẫn đến sốt, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết trong những trường hợp nặng. Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này.