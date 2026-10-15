Ebola vượt 9.000 ca tại Congo, chưa có vắc xin đặc hiệu được phê duyệt

(GLO)- Theo số liệu công bố ngày 13-10, Congo đã ghi nhận 9.066 ca mắc Ebola được xác nhận và 4.381 ca tử vong. Đợt dịch do virus Bundibugyo gây ra vẫn chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Đây là đợt dịch Ebola lớn nhất và gây nhiều ca tử vong nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Dịch được công bố vào giữa tháng 5-2026, khởi phát tại tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc Congo, sau đó lan tới 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông.

Nguồn lực y tế hạn chế, hoạt động của các nhóm vũ trang và sự thiếu tin tưởng của một bộ phận cộng đồng đang cản trở công tác ứng phó.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việc đã có vắc xin phòng Ebola không đồng nghĩa vắc xin này phù hợp với mọi virus gây bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ervebo được cấp phép để phòng bệnh do virus Ebola, trước đây gọi là Ebola Zaire.

Bundibugyo là một virus khác trong nhóm virus gây bệnh Ebola, chưa có vắc xin được cấp phép riêng.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để xác định vắc xin bảo vệ được con người hay định lượng hiệu quả.

Vì vậy, WHO khuyến nghị việc sử dụng Ervebo trong đợt dịch chủng Bundibugyo được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu đáng tin cậy.

Một số tình nguyện viên tuyến đầu tại Congo đã được tiêm Ervebo. Tuy nhiên, việc này chưa thể được coi là bằng chứng về khả năng bảo vệ trước virus đang gây dịch.

Ngày 13-10, WHO cho biết Congo dự kiến triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin trong tháng 10.

Trong khi đó, việc kiểm soát dịch vẫn gặp nhiều trở ngại do người dân di chuyển nhiều, cùng tình trạng thiếu vật tư y tế và cơ sở điều trị.

