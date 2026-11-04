Chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh não mô cầu

(GLO)- Trước diễn biến đáng lo ngại của bệnh não mô cầu, nhiều gia đình đã chủ động đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cũng triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh não mô cầu.

Nghe thông tin về các ca bệnh não mô cầu diễn tiến nhanh, có trường hợp tử vong, chị Trần Thị Lệ Thủy (phường Hội Phú) không khỏi lo lắng khi gia đình có 2 con đang trong độ tuổi đi học, một cháu 16 tuổi và một cháu 12 tuổi. Với mong muốn bảo vệ sức khỏe cho con, chị tìm đến cơ sở tiêm chủng.

“Khi đến đăng ký, vắc xin chưa có sẵn nên nhân viên cơ sở tiêm chủng hướng dẫn tôi quay lại sau” - chị Thủy chia sẻ.

Cùng chung tâm lý, chị Đoàn Ánh Vân (phường Pleiku) cho biết: Sau khi theo dõi thông tin về bệnh não mô cầu trên các phương tiện truyền thông, chị đã chủ động đăng ký tiêm vắc xin cho con.

Theo chị, việc tìm hiểu và tiêm phòng là cách để gia đình yên tâm hơn khi con thường xuyên học tập, sinh hoạt trong môi trường đông người.

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm hơn đến việc tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu cho con. Điều này xuất phát từ những thông tin về các ca bệnh não mô cầu được ghi nhận gần đây.

Nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm chủng để phòng bệnh não mô cầu. Ảnh: N.N

Theo thông tin từ ngành Y tế, trong tháng 10-2026, khu vực TP. Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại trường học, trong đó có trường hợp tử vong. Cuối tháng 10, tỉnh Cà Mau cũng phát hiện 2 ca bệnh do não mô cầu và cả 2 đều tử vong.

Theo ghi nhận tại 5 Trung tâm Tiêm chủng Long Châu trên địa bàn tỉnh, trong 3 tuần qua, đường dây nóng của hệ thống tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi tìm hiểu, tư vấn về vắc xin phòng bệnh não mô cầu. Mỗi ngày, hàng chục phụ huynh đưa con đến các trung tâm để được tư vấn và tiêm chủng.

Bác sĩ Lưu Ngọc Ánh (Trung tâm Tiêm chủng Long Châu 187, phường Pleiku) cho biết: Phụ huynh tập trung ưu tiên vắc xin phòng não mô cầu nhóm B (nhóm vi khuẩn có thể khiến bệnh trở nặng nhanh chóng vừa ghi nhận gần đây) và chủ động tiêm phối hợp cùng nhóm đa giá ACYW để tạo miễn dịch bảo vệ toàn diện, đúng theo khuyến cáo từ giới chuyên môn.

Nhân viên y tế Trung tâm Tiêm chủng Long Châu 187 tư vấn về vắc xin não mô cầu cho người dân. Ảnh: N.N

Theo bác sĩ Ánh, hệ thống tiêm chủng chủ động điều phối nguồn vắc xin giữa các trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Các cơ sở cũng thực hiện quy trình bảo quản vắc xin theo yêu cầu, khám sàng lọc trước tiêm và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm đảm bảo an toàn theo quy định.

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Sở đã có công văn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, điều tra và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc bệnh não mô cầu, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo bác sĩ Phan Thị Thùy Trang - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh), bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến rất nhanh.

Ban đầu, người bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng dễ nhầm với cảm cúm nhưng tình trạng sức khỏe có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ. Vì vậy, khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bên cạnh việc tìm hiểu, tiêm vắc xin phòng bệnh, ngành Y tế khuyến cáo người dân duy trì thói quen vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Tại trường học và nơi tập trung đông người, việc theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm người có biểu hiện bất thường và thông báo kịp thời cho cơ sở y tế cần được chú trọng.