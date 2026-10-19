Phụ huynh đổ xô đưa con đi tiêm vắc xin não mô cầu, lượng người tiêm tăng gấp 8 lần

(GLO)- Sau khi TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có 1 trường hợp tử vong, nhiều phụ huynh đã đổ xô đưa con đi tiêm phòng. Lượng người đến tiêm tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tăng gấp 8 lần ngày thường.

Đến chiều 17-10, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước).

Trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, cùng trường, tiếp xúc gần hôm 13-10 với 1 trong 3 bệnh nhân dương tính trước đó. Bệnh khởi phát ngày 15-10 với sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác.

Phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine não mô cầu sáng 17-10 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Phương/VnExpress

Bệnh nhi được nhà trường hướng dẫn nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 18 giờ cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết - viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị tại khoa cách ly.

Chiều 16-10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Trước tình hình trên, nhiều phụ huynh lo lắng, khẩn trương đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh. Nhu cầu tiêm chủng tăng mạnh trong những ngày gần đây, đặc biệt tại các cơ sở tiêm chủng ở TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, lượng người đến tiêm vắc xin não mô cầu tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tăng gấp 8 lần so với ngày thường. Gần 80 trung tâm tiêm chủng VNVC tại TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận số lượt người đến tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh tăng gấp 4 lần mức trung bình tháng.

Nhiều gia đình chỉ phát hiện con chưa được bảo vệ trước nhóm vi khuẩn gây bệnh đang lưu hành sau khi được nhân viên y tế kiểm tra lịch sử tiêm chủng. Một số trẻ đã tiêm vắc xin não mô cầu ACWY nhưng chưa tiêm vắc xin phòng nhóm B, khiến phụ huynh chủ động đưa con đi tiêm bổ sung.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn.

Bệnh có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát.

Theo Bộ Y tế, trong 14 tuần đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 46% tổng số ca mắc.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng để chủ động phòng bệnh. Tuy nhiên, vắc xin não mô cầu có nhiều loại, phòng các nhóm huyết thanh khác nhau.

Việc đã tiêm vắc xin ACWY không đồng nghĩa với việc đã được bảo vệ trước nhóm B. Phụ huynh cần kiểm tra sổ tiêm chủng, đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng uy tín để được tư vấn loại vắc xin và lịch tiêm phù hợp với độ tuổi, tiền sử tiêm chủng.