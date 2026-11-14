Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

(GLO)- Từ ngày 14-11-2026, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng Laser nội mạch tại Khoa Tim mạch, giúp người bệnh tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn ngay tại địa phương.

Kỹ thuật Laser nội mạch sử dụng năng lượng laser tác động vào đoạn tĩnh mạch bị suy giãn, giúp đóng tĩnh mạch bệnh lý. Phương pháp này có ưu điểm ít xâm lấn, không cần phẫu thuật bóc tách tĩnh mạch theo phương pháp truyền thống; có thể thực hiện dưới gây tê trong những trường hợp phù hợp, ít để lại sẹo, người bệnh có thể đi lại sớm và thời gian hồi phục nhanh.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng Laser nội mạch tại Khoa Tim mạch. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới thường có các biểu hiện như đau nhức, nặng chân, mỏi chân khi đứng hoặc ngồi lâu; chuột rút về đêm, tê bì, ngứa chân, phù vùng cổ chân và cẳng chân. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển gây biến đổi màu sắc da, viêm da, loét chân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng Laser nội mạch đã được ánh xạ và được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định, tạo điều kiện giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Người có nhu cầu khám, điều trị có thể đến Phòng khám Tim mạch (phòng số 6), Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để được thăm khám. Sau khi siêu âm mạch máu, đánh giá tình trạng suy van tĩnh mạch, bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Trường hợp có chỉ định can thiệp Laser sẽ được hướng dẫn làm thủ tục nhập viện và sắp xếp lịch thực hiện tại Khoa Tim mạch.