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Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận 136 đơn vị máu tại khu vực Kbang

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(GLO)- Ngày 8-11, Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) và Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Chào buổi sáng đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 - 2026.

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Người dân khu vực Kbang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hữu Nở

Ngày hội thu hút sự tham gia của 600 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân đến từ 6 xã: Kông Bơ La, Kbang, Tơ Tung, Sơn Lang, Krong và Đak Rong.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 136 đơn vị máu, gồm 34 đơn vị nhóm máu A, 32 đơn vị nhóm máu B, 65 đơn vị nhóm máu O và 5 đơn vị nhóm máu AB, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

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