(GLO)- Từ ngày 20-11 đến 29-12-2026, UBND tỉnh Gia Lai triển khai Chiến dịch cao điểm “40 ngày đêm” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Trong Chiến dịch cao điểm “40 ngày đêm”, tỉnh đặt mục tiêu khởi công toàn bộ số nhà thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 30-11; hoàn thành di dời các hộ có nhà ở đủ điều kiện sinh hoạt trước ngày 25-12-2026.

Trong đó, ưu tiên các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện tại địa phương.

Đến nay, tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều phần việc chậm so với yêu cầu.

Cụ thể, toàn tỉnh mới phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ cho 895/1.351 hộ thuộc kế hoạch năm 2026, còn 456 hộ chưa được phê duyệt; khởi công 676/1.225 căn nhà, còn 549 căn nhà chưa triển khai. Một số địa phương có tiến độ đặc biệt chậm như: Uar, Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, An Hòa và Phù Mỹ Bắc.

Tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều phần việc chậm so với yêu cầu. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với xây dựng nhà ở, UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Riêng khu Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông) phải tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", kể cả ngày nghỉ; phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30-11, ưu tiên các hạng mục giao thông, điện và cấp nước. Các khu tái định cư còn lại phải hoàn thành hạ tầng trước ngày 31-12-2026.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương phải hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân ngay khi đủ điều kiện, không để chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trước ngày 31-12-2026.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân xây dựng nhà, tháo dỡ, vận chuyển và di dời tài sản.

Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những địa phương có khối lượng công việc lớn nhưng tiến độ còn chậm. Các xã, phường phải xây dựng kế hoạch huy động lực lượng cụ thể, tránh dàn trải, lãng phí.