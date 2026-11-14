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Ia Le phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 13-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh vai trò của Quỹ “Vì người nghèo” trong việc huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

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Đại diện các đơn vị ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã với tổng số tiền 212.031.340 đồng ngay tại lễ phát động.

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Các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nguồn quỹ vận động được sẽ góp phần xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cây giống, con giống để phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

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