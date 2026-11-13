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Chư A Thai tiếp nhận hơn 144 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Chiều 12-11, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

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Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" xã Chư A Thai năm 2026. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2025 và 10 tháng của năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã tiếp nhận trên 700 triệu đồng. Trong đó, nguồn do cấp tỉnh chuyển về 496 triệu đồng, nguồn do xã vận động tại địa phương hơn 206 triệu đồng.

Từ nguồn đóng góp này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã thăm hỏi, tặng quà cho 60 hộ nghèo dịp Tết; hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2026; xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” xã năm 2026.

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Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Chư A Thai tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 144 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã năm 2026.

Dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Chư A Thai tặng giấy khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025.

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