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Ia Băng vận động hơn 134 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng HMữch kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

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Đại diện các đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Phạm Ngọc

Hưởng ứng lời kêu gọi, 110 tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã với tổng số tiền 134.155.000 đồng.

Nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, phát triển sản xuất và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Thông qua đợt phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay đóng góp nguồn lực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

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