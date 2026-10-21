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50 học sinh tham gia đối thoại với đại biểu HĐND xã Ia Băng

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 21-10, Thường trực HĐND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em năm 2026. Tham dự có 50 học sinh tiêu biểu đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

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Các em đặt câu hỏi liên quan đến kỹ năng sử dụng điện thoại, mạng xã hội an toàn. Ảnh: Khánh Phong

Tại hội nghị, các em học sinh nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; xây dựng sân chơi, tổ chức lớp học bơi phòng-chống đuối nước; bảo đảm an ninh trường học, an toàn giao thông; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và cải thiện điều kiện học tập, vui chơi.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện HĐND xã và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị cần thêm thời gian và nguồn lực, các đơn vị thông tin hướng giải quyết trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị đối thoại, chính quyền địa phương có thêm cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ em, từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất trường học, sân chơi, tăng cường phòng-chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em phát triển toàn diện.

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