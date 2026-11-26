(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Nguyễn Đắc Lực - nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La và ông Lê Đình Long - nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ) có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 2 cán bộ vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ TP. Hải Phòng.

Ông Lê Đình Long. Ảnh: M.C/TNO

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 2 cán bộ được đề nghị xem xét kỷ luật gồm ông Nguyễn Đắc Lực - Tỉnh ủy viên, thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La; ông Lê Đình Long - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ).

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Nguyễn Đắc Lực và ông Lê Đình Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 2 cán bộ này bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương nơi công tác. Cả 2 đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đắc Lực và ông Lê Đình Long.