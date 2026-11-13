Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Pleiku

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng bộ phường Pleiku; đồng thời, công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo quyết định, Đảng bộ Quân sự phường có 33 đảng viên, được tổ chức thành 3 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường gồm 6 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.