Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Pleiku

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật liên quan đến y tế và an sinh xã hội, ĐB Trường Trung Tuyến đề nghị hoàn thiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế, bảo đảm quyền lợi BHYT và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã.