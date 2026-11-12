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Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai tổng kết năm 2026

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Sáng 12-11, tại phường Pleiku, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku, lãnh đạo các phường An Phú, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng cùng đông đảo hội viên.

Ban Liên lạc Kháng chiến tỉnh Gia Lai hiện có 580 hội viên hiện đang sinh hoạt tại 5 phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú và An Phú. Hội viên tham gia vào các tổ chức hội ở cơ sở đạt trên 70% và trong hệ thống chính trị 30%.

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Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2026 triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Diệp

Năm 2026, Ban Liên lạc kết nạp 9 Hội viên mới. Ban Liên lạc của tỉnh cũng như các phường tổ chức thăm 57 trường hợp đau ốm với số tiền hơn 20,5 triệu đồng...

Trong dịp Tết Bính Ngọ, ban Liên lạc đã vận động được 20 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng và 29 suất quà khác, mỗi suất 200 ngàn đồng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Thống Nhất, An Phú, Diên Hồng và Hội Phú; thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai cũ.

Đặc biệt, phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm, tặng quà khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách tại làng Nú (xã Ia Krái) với số tiền hơn 70 triệu đồng…; tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

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Đồng chí Đoàn Minh Phụng- Trưởng ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2027, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức Đại hội Ban Liên lạc tỉnh; sắp xếp tinh gọn hợp nhất các Hội quần chúng ở cấp tỉnh, xã. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn, làm tốt công tác phát triển hội viên…; đồng thời đề xuất một số vấn đề liên quan về sáp nhập các tổ chức Hội để Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh ổn định tổ chức và tư tưởng hội viên…

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