(GLO)- Cuộc thi sáng tạo video và poster “Không một mình” 2026 vừa chính thức được phát động, khuyến khích sinh viên cả nước lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, nhân văn.

Cuộc thi do Liên minh Niềm tin số phối hợp với Media AI Lab và Học viện Ngoại giao phát động; hướng đến sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc, nhằm khuyến khích giới trẻ sử dụng sức sáng tạo, công nghệ và truyền thông để lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực trên không gian mạng.

Nghi thức phát động cuộc thi sáng tạo video và poster “Không một mình” 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương”. Ảnh: Thế Cường/TNO

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 26-11 đến 21-12-2026. Người tham gia có thể đăng ký dự thi cá nhân hoặc theo nhóm, lựa chọn 1 trong 2 hình thức thể hiện là video hoặc poster.

Đối với sản phẩm video, tác phẩm có thời lượng dưới 3 phút, nội dung bám sát chủ đề cuộc thi, truyền tải thông điệp về sự đồng cảm, tôn trọng và kết nối an toàn trên môi trường số.

Với poster, thí sinh được tự do sáng tạo về hình ảnh, thiết kế, cách thể hiện nhưng phải bảo đảm thông điệp rõ ràng, hướng đến xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây tổn thương cho người khác.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo. Tuy nhiên, việc sử dụng AI phải được kê khai minh bạch, bảo đảm bản quyền và các giá trị nhân văn trong sản phẩm dự thi.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng các giải phụ như Sáng tạo AI, Câu chuyện ấn tượng và Poster xuất sắc.

Bên cạnh cơ hội nhận giải thưởng, các thí sinh còn được tham gia tập huấn trực tuyến, tiếp cận hoạt động cố vấn chuyên môn để hoàn thiện tác phẩm. Những sản phẩm đoạt giải sẽ được trao giấy chứng nhận và vinh danh tại Gala tổng kết chiến dịch “Không một mình”.

Thí sinh có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://bit.ly/dangkycuocthivideo2026. Thông tin cuộc thi được cập nhật trên fanpage Media AI Lab - Chiến dịch “Không một mình”.

Cuộc thi là một trong những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10-10 đến 10-12-2026.

Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNODC.

Trọng tâm của chiến dịch là phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ dụ dỗ, thao túng, bắt nạt, lừa đảo và các hành vi gây tổn thương trực tuyến.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh rằng khi gặp vấn đề trên không gian mạng, trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt mà có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ.