(GLO)- Không chỉ hỗ trợ người nghèo cải thiện điều kiện sinh hoạt, xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) còn chú trọng kết nối các nguồn lực để trao sinh kế, tạo cơ hội cho người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Những ngày tháng 10 vừa qua, gia đình bà Rơ Châm H’Lắc (làng Mook Trang, xã Ia Dom) đón nhận niềm vui đến từ những thay đổi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Gia đình bà H'Lắc có 8 nhân khẩu cùng sống trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Căn bếp bằng gỗ trước đây đã mục nát, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa.

Thấu hiểu hoàn cảnh, Tổ công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” xã Ia Dom đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình sửa chữa, cơi nới căn bếp rộng 24 m²; xây dựng sân trước và làm mái che. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục hơn 22 triệu đồng.

Cùng với nguồn hỗ trợ vật chất, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các lực lượng trên địa bàn còn trực tiếp góp công xây dựng.

Căn bếp của gia đình bà Rơ Châm H'Lắc được sửa chữa kiên cố. Ảnh: Bảo Ngọc

Quan sát căn bếp mới dần thành hình, bà H'Lắc bày tỏ: “Nhà nghèo, vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, lại thường xuyên đau ốm. Vì vậy, khi được Nhà nước hỗ trợ sửa bếp, làm sân, tặng bồn nước, chúng tôi rất mừng và biết ơn”.

Gia đình bà H’Lắc là hộ dân thứ 5 trên địa bàn xã Ia Dom được hỗ trợ, kể từ khi mô hình “Nụ cười nông thôn” triển khai vào tháng 6-2026.

Đến thăm, động viên gia đình bà H'Lắc, Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Phận khẳng định: “Lo cho dân có được mái nhà ấm cúng, một cuộc sống an cư chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người cán bộ. Khó khăn của bà con cũng là trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ từng hộ gia đình, trong tháng 10-2026, xã Ia Dom còn tiếp tục ra mắt 4 "Gian hàng 0 đồng" tại các làng Mook Trang, Mook Đen, Mook Trêl và làng Bi.

Với thông điệp “Ai cần đến lấy, ai có mang cho”, các gian hàng cung cấp miễn phí quần áo, giày dép, đồng phục học sinh, đồ dùng học tập, chăn màn và thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Ia Dom ra mắt "Gian hàng 0 đồng" tại làng Mook Đen. Ảnh: ĐVCC

Các vật phẩm được tiếp nhận, phân loại và sắp xếp để người dân thuận tiện lựa chọn. Mỗi món đồ được trao đi đều góp phần san sẻ chi phí sinh hoạt cho các gia đình. Đặc biệt, mô hình khuyến khích tinh thần cho - nhận tự nguyện, sử dụng hiệu quả những vật dụng còn giá trị, hạn chế lãng phí.

Nếu mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” tập trung giải quyết những khó khăn trước mắt, cải thiện điều kiện sống thì “Ngân hàng bò” lại trao sinh kế để người nghèo có thêm cơ hội vươn lên, thay đổi nhận thức trong cộng đồng dân cư, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Ông Trần Quang Linh (làng Bi) là một trong những gia đình được hỗ trợ từ mô hình. Thuộc diện cận nghèo, gánh nặng kinh tế gia đình càng thêm lớn khi ông bà phải thay vợ chồng con trai chăm sóc, nuôi dưỡng đứa cháu trai 8 tuổi.

Bởi vậy, việc được hỗ trợ bò giống đã mở ra cơ hội để gia đình ông Linh phát triển kinh tế. Những ngày này, ông càng phấn khởi hơn khi con bò đã sinh được 1 bê con.

Ông Trần Quang Linh vui mừng khi con bò giống được hỗ trợ đã sinh sản. Ảnh: Tô Tấn

“Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để bò phát triển, sinh sản, từng bước cải thiện kinh tế. Tôi cũng mong muốn những hộ có hoàn cảnh khó khăn khác sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ tương tự, từ đó có thêm điều kiện vươn lên” - ông Linh vui mừng cho biết.

Kế thừa cách làm của dự án “Ngân hàng bò” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tháng 12-2025, ông Nguyễn Chí Cẩn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Dom, khi đó là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, đã kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Ban đầu, nhà hảo tâm hỗ trợ 3 con bò sinh sản, trị giá 10 triệu đồng/con. Nhận thấy ý nghĩa của chương trình, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi tháng để duy trì hoạt động.

Theo ông Nguyễn Chí Cẩn, khi con bò giống sinh con, hộ gia đình nhận hỗ trợ được giữ lại con bê đầu tiên để phát triển kinh tế gia đình; con bê thứ 2 ra đời sẽ được tặng cho 1 hộ khó khăn khác trong xã.

Ông Ksor Hun (làng Bi) nhận bò sinh sản. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh giá trị tài sản được trao, mô hình “Ngân hàng bò” còn khuyến khích các hộ chủ động chăm sóc vật nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tích lũy tài sản và từng bước hình thành ý thức phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả lâu dài, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt.

Có thể thấy, điểm chung của các mô hình hỗ trợ người nghèo ở Ia Dom là đều bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong đời sống, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ gia đình.

Để các mô hình được triển khai hiệu quả, địa phương đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, lực lượng đứng chân trên địa bàn, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.

Sự kết nối các nguồn lực không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.