(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tham gia khảo sát có già làng, trưởng thôn, người uy tín cùng đại diện các đoàn thể, qua đó bảo đảm mọi can thiệp đều tôn trọng nguyên gốc, không làm mai một bản sắc văn hóa của giọt nước-một thiết chế gắn bó mật thiết với đời sống người Jrai.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi. Ảnh: Minh Châu

Giọt nước làng Bi hiện là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của 70 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 350 nhân khẩu.

Tuy nhiên, với người Jrai, giọt nước không chỉ đơn thuần là nguồn nước mà còn là nơi kết nối cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Vì vậy, các già làng, người uy tín đã trực tiếp góp ý, định hướng để việc tu sửa vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giữ được không gian văn hóa đặc trưng.

Sau khảo sát, việc tu sửa, cải tạo giọt nước sẽ được triển khai trên tinh thần cộng đồng, với sự đóng góp ngày công của bà con trong làng cùng sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân.

Đây không chỉ là hoạt động cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nỗ lực gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.