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Trao thiết bị phòng cháy chữa cháy cho 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 6-6, Công an phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH, Công an tỉnh) cùng Điện lực Phú Tài tổ chức nhiều hoạt động phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

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Công an phường Quy Nhơn Bắc, Cảnh sát Phòng PCCC và CNCH và nhân viên kỹ thuật Điện lực Phú Tài hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện cho hộ dân. Ảnh: H.V

Theo đó, các đơn vị đã triển khai nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Móc khóa an toàn PCCC” trên địa bàn.

Lực lượng tham gia ra quân kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng thiết bị PCCC cho 32 hộ dân.

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Tặng bình chữa cháy cho các hộ dân trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: H.V

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản tại khu dân cư; qua đó hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

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