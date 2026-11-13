Phường Diên Hồng hỗ trợ 296 triệu đồng cho hộ nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế và chi phí học tập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo phường và các đơn vị tài trợ trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, hộ cận nghèo Cai Văn Tâm (tổ dân phố 1) được hỗ trợ 170 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng; Công ty Tương Việt Hoa Sen Tây Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VietinBank - Chi nhánh Gia Lai trao tặng 30 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Công ty TNHH Hoàng Minh hỗ trợ 5 triệu đồng tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Như Hoa hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách bà Puih Glăh (tổ dân phố 2).

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” phường, 21 triệu đồng cũng được hỗ trợ sửa chữa nhà bếp cho hộ cận nghèo Lê Thị Điểm (làng Pleiku Roh); hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ gồm: Đào Văn Sang (tổ dân phố 12), Nguyễn Thị Xi và Siu Toan (làng Pleiku Roh); đồng thời hỗ trợ chi phí học tập cho 4 học sinh thuộc 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

30 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Diên Hồng nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Bá Bính

Tổng kinh phí hỗ trợ tại chương trình là 296 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.