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Hội Cựu chiến binh xã Ia Grai ra mắt mô hình “10+1” giúp hội viên thoát nghèo

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MINH PHƯƠNG
BẠCH PHƯƠNG LỘC
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(GLO)- Ngày 26-10, Hội Cựu chiến binh xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “10+1” tại Chi hội Cựu chiến binh làng Ia Bă nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đây là mô hình điểm đầu tiên được Hội Cựu chiến binh xã Ia Grai triển khai, với hình thức 10 cựu chiến binh có điều kiện kinh tế khá nhận hỗ trợ, giúp đỡ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về sinh kế, ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp.

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Ra mắt mô hình “10+1” tại Chi hội Cựu chiến binh làng Ia Bă. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Tại lễ ra mắt, các thành viên mô hình “10+1” làng Ia Bă cam kết hỗ trợ gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Đỉnh (thuộc diện hộ nghèo) về con giống, cây giống; hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phấn đấu giúp gia đình thoát nghèo vào cuối năm 2027.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, các thành viên mô hình còn hướng dẫn hội viên Nguyễn Quang Đỉnh sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, cài đặt các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và từng bước tiếp cận các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản.

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Đại diện Hội Cựu chiến binh xã Ia Grai trao tặng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Đỉnh sinh kế trị giá 3 triệu đồng để mua heo giống. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Dịp này, Hội Cựu chiến binh xã Ia Grai trao tặng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Đỉnh sinh kế trị giá 3 triệu đồng để mua heo giống.

Các thành viên mô hình “10+1” làng Ia Bă cũng hỗ trợ thêm kinh phí làm chuồng trại, mua thức ăn chăn nuôi và phát triển các loại cây trồng phù hợp, tạo điều kiện để gia đình từng bước nâng cao thu nhập.

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