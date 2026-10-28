Xã Uar hỗ trợ 27 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo

(GLO)- Chiều 27-10, UBND xã Uar (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 27 con bò sinh sản cho 9 hộ nghèo, cận nghèo tại buôn Chư Krih nhằm hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 3 con bò sinh sản với tổng trị giá 45 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện là 405 triệu đồng.

Ông Ksor Rơ - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Uar trao bò cho gia đình chị Ksor H'Nga (buôn Chư Krih). Ảnh: Văn Chi

Đây là hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhóm cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Thông qua việc hỗ trợ bò sinh sản, chính quyền địa phương mong muốn tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.