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Xã Kim Sơn bàn giao 6 con bò sinh sản cho hộ nghèo

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Chiều 3-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao 6 con bò sinh sản cho 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để các hộ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

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Bàn giao bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: ĐVCC

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 120 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Trước khi bàn giao, đàn bò được kiểm tra sức khỏe, thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch, tiêm phòng và bảo đảm các điều kiện chăn nuôi theo yêu cầu. Các hộ nhận bò cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng-chống dịch bệnh; chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn phù hợp để đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt.

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