“Bánh mì an toàn Gia Lai”: Nâng trách nhiệm cơ sở kinh doanh, tạo niềm tin với khách hàng

(GLO)- Sau một số vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ngành chức năng đang triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Với các yêu cầu cụ thể, mô hình nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh món ăn quen thuộc này, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Khảo sát, lựa chọn cơ sở

Từ ngày 9 đến ngày 11-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) tổ chức khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại 20 cơ sở kinh doanh bánh mì được các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Biển Hồ đề xuất tham gia mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Theo bà Phan Hoàng Ngọc - Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đợt khảo sát nhằm đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm ATTP, xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của mô hình; qua đó sàng lọc, lựa chọn những cơ sở có điều kiện phù hợp để tham gia.

Đoàn khảo sát tại cơ sở bánh mì Cường Phát (phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Nội dung khảo sát tập trung vào 6 nhóm tiêu chí gồm: Hồ sơ, cam kết và kiến thức ATTP; điều kiện cơ sở, khu vực kinh doanh và tủ bánh mì; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ và bao gói; thực hành chế biến, bảo quản, kinh doanh; công tác kiểm tra, giám sát và khắc phục các tồn tại.

Việc xem xét, đề xuất công nhận cơ sở tham gia mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai” được thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá. Theo đó, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ 33/33 tiêu chí, không có vi phạm nghiêm trọng về ATTP tại thời điểm đánh giá và cam kết duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP trong suốt quá trình hoạt động.

Kết thúc đợt khảo sát, 19 cơ sở được lựa chọn thực hiện các bước tiếp theo trong xây dựng mô hình điểm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp tư vấn, hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn cho các cơ sở, tiến tới ký cam kết và thực hiện.

“Những cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế nhưng có khả năng khắc phục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Bộ tiêu chí đánh giá của mô hình” - bà Ngọc cho biết.

Đồng hành xây dựng mô hình điểm

Điều đáng ghi nhận là hầu hết cơ sở được lựa chọn khảo sát đều bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng lớn vào mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”. Theo các chủ cơ sở, sau những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh ít nhiều bị ảnh hưởng do tâm lý lo ngại của người tiêu dùng. Vì vậy, việc xây dựng những địa chỉ kinh doanh bánh mì đạt chuẩn ATTP được xem là giải pháp thiết thực để khách hàng tin tưởng.

Công ty TNHH Ngọc Nga (phường Quy Nhơn) là một trong những cơ sở kinh doanh bánh mì được chọn khảo sát tham gia mô hình. Bà Phạm Thị Tuyết Nga - đại diện công ty - cho biết: Cơ sở hoạt động từ năm 1994 đến nay và luôn đặt tiêu chí chất lượng, an toàn lên hàng đầu. Sau các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn tỉnh, DN càng siết chặt hơn các khâu kiểm soát nguyên liệu, chế biến và kinh doanh.

“Hiện mỗi ngày, cơ sở cung cấp ra thị trường vài trăm bánh mì và bánh ngọt các loại. Chúng tôi rất phấn khởi khi được lựa chọn khảo sát tham gia mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai” và sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu để sớm được công nhận” - bà Nga chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Công Cường - đại diện cơ sở bánh mì Cường Phát (phường Pleiku) cho biết; Từ khi đi vào hoạt động năm 2020, cơ sở luôn chú trọng công tác ATTP, kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, chế biến đến lưu mẫu sản phẩm hằng ngày.

“Chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư thêm khu sản xuất theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn. Việc được lựa chọn khảo sát tham gia mô hình là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành tốt các quy định về ATTP” - anh Cường nói.

Qua khảo sát, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (phường Diên Hồng) thực hiện tốt các quy định trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (phường Diên Hồng) đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh mì. Hiện mỗi ngày, đơn vị cung cấp ra thị trường hơn 1.000 bánh mì các loại. Ông Lưu Vinh Quang - Phó Giám đốc công ty - nhấn mạnh: “ATTP luôn là yêu cầu trọng yếu trong hoạt động sản xuất của DN. Chúng tôi đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thường xuyên tập huấn kiến thức ATTP cho người lao động và kiểm soát nghiêm ngặt các khâu sản xuất. Rất vui khi công ty được lựa chọn tham gia mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai” và sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về ATTP”.

Mô hình mới ở bước khởi đầu, song sự hưởng ứng của các cơ sở là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành những điểm bán bánh mì đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về ATTP. Từ đó, góp phần để người dân, du khách an tâm hơn khi lựa chọn món ăn quen thuộc này.