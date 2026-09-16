Đề xuất xử phạt 10 triệu đồng hai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)-Sáng 16-9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam trong đợt kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.

Qua kiểm tra Siêu thị Căn tin Nam Phong tại Đại học Quy Nhơn do Công ty TNHH Đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô kinh doanh, đoàn đã phát hiện tủ lạnh bảo quản thực phẩm không được vệ sinh sạch sẽ; nhân viên trực tiếp sơ chế, chế biến thức ăn không đội mũ cũng không đeo khẩu trang khi làm việc theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai làm việc tại siêu thị Căn tin Nam Phong (Đại học Quy Nhơn) trong đợt cao điểm kiểm tra dịp Tết Trung thu năm 2026. Ảnh: Phi Long

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đề xuất xử phạt Công ty TNHH Đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô 8 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tủ lạnh bảo quản thực phẩm không được vệ sinh sạch sẽ tại Siêu thị Căn tin Nam Phong bị Đoàn kiểm tra lập biên bản đề xuất xử phạt. Ảnh: Phi Long

Kiểm tra Hộ kinh doanh Bánh mì Ngọc Hà, tại 92 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, đoàn phát hiện cơ sở chưa có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Cụ thể, thịt sống và chả lụa đã qua chế biến được bảo quản chung trong cùng một ngăn tủ lạnh. Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP. Đoàn kiểm tra đề xuất xử phạt Hộ kinh doanh Bánh mì Ngọc Hà 2 triệu đồng.

Tại thời điểm lập biên bản, đại diện hai cơ sở thừa nhận hành vi vi phạm và thống nhất với nội dung biên bản xử lý vi phạm. Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.

Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm 2026.